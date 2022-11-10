vivo举办影像技术沟通会，发布自研影像芯片V2

其实自从智能手机诞生以来，影像系统就成为各家手机厂商的必争之地。从500W像素到如今动辄1亿像素，手机影像最大升级就是像素的变化，在早期不少厂商都认为更高的像素能够带来更好的画面表现。

直到后来发现安卓几千万像素拍出来的照片，在质量上竟然不如iPhone 800W像素的成片效果，这时候进光量、大底等专业影像行业术语才开始进入大众视野。也就是从这一刻开始，厂家从原来的竞争像素转而开始细分化整个影像系统。

后来，面对手机单一镜头的乏力，手机厂商又开始在镜头数量上做文章。这时候开始涌现出长焦、广角、微距镜头。可是随着AI的强势入局，计算影像开始进入大众视野。这时候许多用户才发现，原来在AI加持下，即使忽略部分硬件参数，也能获得不错的影像体验。

至此，厂商在影像方面的竞争又开始转向AI、转向算法，同时与各大知名的影像公司进行联名与合作，调校自有品牌的成片效果。而这并不是尽头， 在算法、镜头以及请外援之后，手机厂商又开始积极自研自己的影响芯片。

毕竟软硬件结合带来的体验确实十分出众，如今的手机厂商也是意识到了这一点。vivo的V系列影像芯诞生于2021年，并且通过V1以及V1+不断迭代，获得了市场的认可。这次，vivo带来V2影像芯片，在前两代的基础上，又带来全新的功能。

据vivo表示，这次V2芯片将会带来兼容性和功能性的全面提升，并且在AI计算单元、图像处理单元进行大幅升级。同时vivo还和联发科积极展开合作，让V2芯片与天玑9200旗舰平台之间建立全新的高速通信机制，实现数据和算力的优化协调与高速协同。

此外，vivo还带来暗光抓拍、长焦摄影、运动抓拍等全新自研算法，同时在V2芯片的前提下，新增HDR、NR和ProMEMC。这次vivo提出以光学超分算法为核心的超清画质引擎，可以恢复5倍以上焦段约35%的清晰度信息。可以看出vivo在影像系统方面，确实下了很大的功夫。

从如今高端智能手机市场也能看出，随着手机同质化越来越严重，手机之间的硬差距越来越难被拉开。所以手机厂商都开始在细节上下功夫，旨在给用户带去更好的使用体验。相比其他方面隐性的体验提升，影像系统的提升是肉眼可见，且感知最为明显的，所以也就难怪最近的新机都开始在影像方面发力。

从商业角度来说，继续打磨影像系统有问题吗？没有问题，它是手机的附加值，也是让手机提升其定位的最好利器。但是从用户角度来讲，专业的摄影用户不会用手机去拍摄素材，而当下手机满足普通用户的需求已然没有任何问题，更何况如今大部分用户对手机摄像头的需求只停留在扫码上。

不过随着如今短视频文化越来越盛行，全民创作的基础上，一台拥有影像优势的机型很大程度上可以影响一个用户的购机选择。所以vivo深耕影像芯片，从大方向上无疑是十分正确的。而这次V2芯片的发布，也让人十分期待即将发布的vivo X90系列新机。