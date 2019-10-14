ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > ÊÖ»ú

ÓÐÁËiPhone SE 2£¬Äã»á»»µôÊÖÀïµÄiPhone 6Âð

2019-10-14 18:10 ×÷Õß£ººÚ×Ó¿É¿É

¡¡¡¡½üÈÕ£¬Ìì·çÖ¤È¯ÖªÃû·ÖÎöÊ¦¹ùÃ÷åZ¾ÍÆ»¹ûÃ÷ÄêÐÂÆ··¢±íÑÐ±¨£¬Ô¤²âÆ»¹û½«»áÔÚ 2020 Äê Q1 ·¢²¼iPhone SE 2£¬²¢¿´¹¤Òµ¸»Áª¡£Ì¨»ýµç¡¢¿É³É¡¢¸è¶ûÉùÑ§µÈ¼¸Ö»¹ÉÆ±Ç°¾°£¬ÒòÎªËûÃÇ¶¼ÊÇÆ»¹ûµÄÉÏÓÎ¹©Ó¦ÉÌ¡£

ÓÐÁËiPhone SE 2£¬Äã»á»»µôÊÖÀïµÄiPhone 6Âð

¡¡¡¡ÔÚÕâ·ÝÔ¤²âÖÐ£¬¹ùÃ÷åZ·ÖÎö iPhone SE 2 µÄÍâ¹ÛÉè¼ÆÉÏÓ¦¸Ã»áÓë¾É¿îµÄ iPhone 8 ²ÉÓÃÏàÍ¬ÔìÐÍ£¬²¢ÔÚÓ²¼þÉÏ¼ÓÒÔÉý¼¶£¬ÆäÖÐ¾Í°üÀ¨Ä¿Ç°Óë iPhone 11 ÏàÍ¬µÄ A13 Ð¾Æ¬¡¢ÒÔ¼° 3GB LPDDR4X ÄÚ´æ¡¢ÉÁ´æ·½ÃæÌá¹©ÁË 64GB ºÍ 128GB ¿ÉÑ¡£¬»úÉíÅäÉ«ÉÏ½«ÓµÓÐÉî¿Õ»Ò¡¢°×É«¡¢ºìÉ«ÈýÖÖ£¬²¢ÒÆ³ýÔ­ÓÐÔÚ iPhone 8 ÉíÉÏµÄ 3D Touch£¬±Ï¾¹ 3D Touch Ôì¼Ù²»·Æ£¬¶ø iPhone SE 2 ÊÇÒ»¿î¡°Æ½¼Û»ú¡±¡£

ÓÐÁËiPhone SE 2£¬Äã»á»»µôÊÖÀïµÄiPhone 6Âð

¡¡¡¡ÊÛ¼Û·½Ãæ£¬¹ùÃ÷åZÒ²Ô¤²â iPhone SE 2 ½«»áÒÔ 399 ÃÀÔªµÄ¼Û¸ñÆðÊÛ£¬·Ç³£¿´ºÃÆäÏúÁ¿£¬¡°ÓÐÍû³ÉÎª iPhone 6 ¡¢iPhone 6S Õâ¸öÏµÁÐ¹«Ô¼ 1.7ÖÁ 2 ÒÚÓÃ»§´øÀ´µÄ»»»ú³±¡±¡£ÔÚÉÏÓÎ¹©Ó¦Á´·½Ãæ£¬¹ùÃ÷åZÖ¸³ö¹©Ó¦Á´½«»áÎª iPhone SE 2 ×¼±¸Ã¿ÔÂ 200Íò ¨C 400ÍòµÄ²úÄÜ£¬2020 Äê iPhone SE 2 Ô¤¹À³ö»õÁ¿¿É´ï 3000 ÍòÌ¨ÒÔÉÏ¡£

¡¡¡¡¶Ô iPhone SE 2 Ôö³¤Á¿µÄÐÅÐÄ£¬ÁíÒ»·½ÃæÒ²À´×ÔÏÖÓÐµÄ iPhone 6 ÏµÁÐ²¢²»±» iOS 13 Ö§³Ö¸üÐÂµÄÔ­Òò£¬Õâ²¿·ÖÔ­ÒòÒ²¿ÉÄÜ»áµ¼ÖÂ´ó²¿·Ö iPhone 6 ÓÃ»§ÆÈÇÐ¸ü»»ÐÂ£¬±Ï¾¹ iOS ÉúÌ¬Õ³ÐÔºÜ¸ß£¬¶øÇÒÕâÃ´Ä¿Ç°»¹ÔÚÊ¹ÓÃ iPhone 6 ÏµÁÐµÄÓÃ»§£¬Ô¤Ëã·½ÃæÒ²²»¸ß£¬²¢ÇÒ¶Ô Face ID¡¢¶à¾µÍ·Ä£×éµÄÐÂ¹¦ÄÜÐèÇó²»Ç¿ÁÒ£¬¹ÊÉÐÎ´·¢²¼µÄ iPhone SE 2 »ò½«³ÉÎªÕâÒ»ÅúÓÃ»§µÄ»»»úÊ×Ñ¡¡£

ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼

ºÚ×Ó¿É¿É

ÍÆ¼öÔÄ¶Á

ºèÃÉÊÖ»úÀ´ÁË£¿±¬ÁÏ³Æ»ªÎªP40ÏµÁÐÓµÓÐ°²×¿ºÍºèÃÉË«ÏµÍ³°æ±¾ »ªÎªP40ÏµÁÐ»òÓÐ°²×¿ºèÃÉË«ÏµÍ³
ÈÈÃÅ²úÆ·ÅÅÐÐ°ñ
±à¼­ÍÆ¼öÅÅÐÐ°ñ

×îÐÂ×ÊÑ¶

¹ØÓÚÎÒÃÇ|About us|Ìì¼«·þÎñ|Ìì¼«¶¯Ì¬|¼ÓÈëÎÒÃÇ|ÍøÕ¾µØÍ¼|ÍøÕ¾ÂÉÊ¦|ÓÑÇéºÏ×÷|RSS¶©ÔÄ|Òâ¼û·´À¡
ÓåB2-20030003Copyright (C) 1999-2019 Yesky.com, All Rights Reserved °æÈ¨ËùÓÐ Ìì¼«ÍøÂç
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢²©ÈÏÖ¤µÇÂ¼
  • QQÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢ÐÅÕËºÅµÇÂ¼