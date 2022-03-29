不同价位段的新机，满足大家的需求

作者：毛毛

【天极网手机频道】今年第一季度的新机大概都已经上市的差不多了，紧接着第二季度的新机热潮即将来临。纵观市面上的众多款智能手机，功能不一样，注重点不一样，更重要的是价位不一样。在换购手机的时候，用户更在意的是这款新机的价格，接下来就一起看看不同价位的智能手机都有什么推荐吧。

vivo Y33s

在vivo旗下的多个系列产品当中，Y系列一直以颜值、续航与性价的特点来主打千元级。刚刚上市的vivo Y33s采用全新的表面转纹工艺，不仅带来细腻的触感，在观感上同样光彩夺目。新机配备一块6.51英寸LCD水滴屏幕，分辨率为1600×720，在5000mAh大电池，机身控制在约8.25mm厚度，约185g的重量，握持体验更好。支持侧边指纹解锁设计，并提供面部识别功能。

在影像上，vivo Y33s后置采用1300万像素主摄+200万像素微距镜头双摄组合，支持超级夜景、HDR智能成像等，能够满足日常简单记录生活的需求。前置为800万像素镜头，支持屏幕柔光环功能，夜间自拍补充光线等。

性能上，vivo Y33s配备天玑700 5G移动平台，采用超导液冷散热设计，支持内存融合技术、SA/NSA双模式5G网络、5G+5G双卡双待。除此之外，它配备了超线性扬声器，能带来更加沉浸的外放影音效果。新机搭载OriginOS Ocean系统，内置5000mAh大电池，支持18W充电，能够带来超长的续航体验。

目前vivo Y33s已经开售，提供4GB+128GB、6GB+128GB以及8GB+128GB三个版本，售价分别为1399元、1499元、1599元，拥有初雪晨曦、星云蓝和萤石黑三个配色，打算入手基础款智能手机或者是当做备用机的，vivo Y33s是一个不错的选择。

realme真我GT Neo3

realme前几天发布全新定位升级潮玩电竞旗舰真我GT Neo3，潮酷的设计外观在前篇一律的手机中极具标识度，AG 玻璃工艺更是带来内敛细腻温润的手感，触摸时轻柔舒爽，不易于沾染指纹;在不同的光线和角度下，机身的色彩会有不同，除了“狂飙黑”的纯黑色版本外，另外提供了蓝色的勒芒和白色的银石赛道版。

摄影方面，真我GT Neo3搭载旗舰级别的IMX766 5000万像素主摄，800万像素超广角镜头和200万像素的微距镜头;前置一颗1600W镜头，还配备超多好玩的模式，丝毫不用担心拍照太单一无趣。

性能上，真我GT Neo3搭载年度神U天玑8100+独显，在性能、能效比方面以大幅优势超越前代，给玩家带来最稳、最流畅的电竞体验。同时，真我GT Neo3搭配150W光速秒充，并通过莱茵快充安全认证。为了确保充电安全，realme还在真我GT Neo3手机中内置独立电源控制芯片，能够对手机的充电状态进行实时管理，保证充电又快又安全。 此外，150W光速秒冲充电器还能兼容45W PD和PPS，最高20V的充电电压可以为笔记本充电，真正实现一个充电头满足各种设备需求。

目前，真我GT Neo系列手机在各大平台预售中，并于3月30日0点开售。价格方面，150W闪充版德真我GT Neo3售价分别是2699元(8GB+256GB)2899元(12GB+256GB)，首销限时立减100元让到手价分别为2599元和2799元;80W闪充版真我GT Neo3价格分别是1999元(6GB+128GB)、2299元(8GB+128GB)、2599元(12GB+256GB)。感兴趣的用户在今晚定好闹钟准时抢购!

荣耀Magic4系列

价位再上一层，荣耀Magic4系列凭借设计、屏幕、性能、系统、隐私安全等多个维度上的创新突破，进一步拓宽了高端旗舰赛道。

外观上，荣耀Magic4系列除保留荣耀独特的“缪斯之眼”设计外，整体还采用极致对称的设计理念，其曲面屏的弧度倒角，以中框为中轴线与玻璃背板交相呼应，后置的摄像头排列也严格遵循对称美学。正面采用业界首款支持120Hz自适应刷新率和1920Hz高频PWM调光的LTPO屏幕，不仅拥有顶级的显示效果、功耗表现，还具备优异的护眼功能，用户在夜晚手机屏幕低亮度使用手机时，可显著降低手机屏幕频闪带来的视力损害。

影像方面，荣耀Magic4系列全系搭载潜望式长焦镜头，最高支持100X超远变焦，能轻松将百米外的景物拉近至眼前。此外，荣耀Magic4系列还搭载业界尺寸最大的主摄传感器、全新设计的8/7P镜头，以及主摄素质的超广角镜头，并新增了夜景人像、录中美拍、一拍多得等功能，让用户能以各种形式完美记录和创作。

性能上，为进一步提升性能与游戏表现，荣耀Magic4系列在硬件上采用骁龙8Gen1芯片，拥有120Hz自适应刷新率、10.7亿色屏幕，搭载第三代石墨烯+VC液冷技术。为用户带来帧率更稳定、操控更灵敏、画质更出众的游戏体验。在大家十分关注的隐私上，荣耀Magic4系列首创了“智慧隐私通话”功能，能实现类似“传音入密”的效果，用户既可保证拥有清晰的通话体验，也可避免手机漏音。

售价方面，荣耀Magic4系列售价3999元起，在荣耀商城、各大授权电商、荣耀体验店、授权零售门店等平台、渠道均可购买。

OPPO Find X5 Pro

作为OPPO首款采用自研影像NPU的手机，OPPO Find X5系列为用户带来全新的影像体验，通过马里亚纳MariSilicon X实现芯片级4K夜景视频、芯片级HDR视频、芯片级4K极夜视频、芯片级App相机增强等前所未有的计算影像体验，首个悬浮防抖以及行业首个13通道光谱传感器等顶级影像配置，加上Find系列首次联合哈苏，为用户实现全新一代色彩影像体验。

外观上，OPPO Find X5 Pro的设计延续了上代的环形山造型，拥有线条的柔美感，过渡顺滑的线条让人看着很舒服， 一体化纳米微晶陶瓷增加了高级感，呈现出传统工艺与工业设计的完美融合。正面搭载的是一块6.7英寸新一代LTPO2.0 屏幕，分辨率高达 3216*1440，原生10亿色显示，配合全新自研120Hz智能动态刷新率技术，根据不同使用场景进行智能帧率从 1Hz 到 120Hz之间变换，毕竟在某些特定场景下我们并不需要高帧率来徒增功耗，例如看视频、看电子书、打游戏、拍摄等等，Find X5 Pro在这些场景会在保证流畅显示的前提下自动调整帧率延长续航，而且是无感调整，优化功耗智能省电。

性能上，Find X5 Pro搭载全新一代骁龙8处理器，搭载ColorOS 12.1，拥有5000mAh大电池，配合OPPO自研的电池健康引擎，打造“管理+检测+修复”的全链路电池管理，总充放电循环次数在1600次后电池健康度依旧大于80%。 Find X5支持80W超级闪充，12分钟能充满一半，35分钟充至100%，50W无线闪充仅47分钟即可充至100%。

售价方面，OPPO Find X5标准版，搭载马里亚纳X芯片与高通骁龙888，8GB+128GB版售价3999元，8GB+256GB版4399元，12GB+256GB版4799元。Find X5 Pro 搭载马里亚纳X芯片和全新一代骁龙8，8GB+256GB版售价5999元、12GB+256GB版售价6299元、12GB+512GB版本售价6799元。Find X5 Pro 天玑版，全球首发搭载旗舰级天玑9000处理器，12GB+256GB版售价5799元。感兴趣的用户不妨去线下门店体验一下。

以上就是涵盖了个价位段的智能手机推荐了，当然，今年最流行的还是折叠屏手机，不过流行归流行，鉴于目前折叠屏还有诸多方面的原因不能使它成为主流手机，但是还有很多消费者会想要尝鲜，只是价格会比普通主流手机贵得多，就看大家是否愿意了。