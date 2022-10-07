工信部正研究推进eSIM，手机实体卡或成历史？

作者：毛毛

【天极网手机频道】在9月初的时候，苹果秋季发布会推出了全新iPhone 14系列，美版机型与国行版机型少许不同的是美版机型取消了实体卡槽，取而代之的是eSIM卡，也就是嵌入式SIM卡，eSIM不像传统SIM卡需要插拔，而是直接嵌入在终端，只要通过软件配置和操作就可以激活运营商提供的蜂窝号码。根据苹果官网的介绍，在一台iPhone上用户可以安装八个或者更多eSIM，并可同时使用两个电话号码，这也是苹果首次发布仅支持eSIM的iPhone。

手机采用eSIM技术或许只是时间问题，随着智能手机发展，零部件精密度越来越高，加之机身内部空间更是是“寸土寸金”。上世纪90年代，德国捷德公司开发了世界上第一张SIM卡，卡中存储了鉴权和加密、算法等信息。此后30年，SIM卡尺寸不断缩小，从1991年最初银行卡大小的“标准SIM卡”到2011年只有指甲盖大小的“Nano SIM卡”。

eSIM说来也不算是什么新技术，它在日益蓬勃的物联网市场中已经是大量应用了。以国内华为、OPPO等为代表的主流智能手机厂商，在国内市场大力推广的智能穿戴设备，尤其是智能手表上搭载eSIM功能，国内三家电信运营商都已提供对智能手表等智能设备的“一号双终端”eSIM技术支持，通过该服务，手机和可穿戴设备可以共用一个手机号码，并共享手机号码的套餐资源。虽不支持短信和国际漫游业务，但用户可以通过支持eSIM的智能手表独立使用蜂窝网络进行拨打电话和使用网络服务。需要注意的是，eSIM技术在手机终端方面始终迟迟没有实质性进展。

近日，工信部就透露正在研究推进eSIM技术在平板电脑、便携式计算机以及智能手机设备上的应用，待条件成熟后将扩大eSIM技术的应用范围。

传统SIM卡在使用中会出现需要换卡、剪卡等易磨损的情况，造使用寿命短，且占用设备物理空间。相比之下，eSIM卡在多个属性上都表现出色，包括配置、尺寸、灵活性、安全性、客户体验等。例如，eSIM的体积仅为传统SIM卡的10%，且其抗震性、耐高温、可靠性更强，更能适应恶劣的工作环境;再例如eSIM卡为用户省去了前往营业厅的开卡手续，可以自由地空中激活。

但是对于消费者来说，无论是采用实体SIM卡或是eSIM，最重要的是要确保使用的便利性和灵活性。就拿美版iPhone 14系列来说，全系仅支持eSIM，没有了SIM卡槽其实会让大家变得不是那么习惯，有些服务也会变的不那么方便，尤其像出国漫游这种功能，并不是所有运营商支持手机eSIM技术，这就会给iPhone 14系列用户带来不必要的麻烦。

再者，在用户使用习惯上，很多人都会选择传统SIM卡，还是以出国旅游为例，大家都会购买当地的电话卡，插卡即用的便利性是很多人都会选择的，而且资费也会更便宜。对于仅eSIM服务的用户来说，出国面对语言不通的第一难关，如何去进行身份验证开通漫游eSIM服务更是难上加难。

在年轻人都比较难接受的服务里，老年人又该怎么办？他们为时代做出这么多贡献，时代不能以这样的方式去淘汰他们。所以eSIM技术的出现只是给用户和科技发展多了一个选择，而不是因为时代的淘汰让用户被迫去接受，毕竟用户的体验才是最重要的。