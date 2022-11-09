OPPO 与 Unity 达成战略合作，共建稳定持久的沉浸式游戏体验

近日， OPPO在第五届中国国际进口博览会“Unity元宇宙生态论坛”上宣布与全球实时3D引擎巨头Unity达成战略合作，双方将着力提升游戏画质及流畅性，为用户打造更具沉浸感的游戏体验，同时也为开发者提供高效率的开发环境，共建更加开放友好的游戏生态。

OPPO软件战略总监张峻现场展示OPPO与Unity合作的技术成果

OPPO将自研光线追踪算法集成至Unity游戏开发引擎中，打造游戏中真实的光影体验。

OPPO 自研光线追踪算法通过模拟光的物理行为，能够展现实时动态阴影、曲面反射、玻璃体折射等，极大的提升了真实感渲染效果。由于采用了混合渲染的技术路径，OPPO的算法实现了效果和算力之间的微妙平衡。

除了合入OPPO光追技术，双方技术合作还包括 Adaptive Performance (ADP) 插件技术开发。ADP 插件允许三方游戏根据手机当前状态动态地进行画质参数调整，达到降低功耗、提高帧率的目的，游戏能以较小的工作量快速适配，最终提升用户的游戏体验。

OPPO 为 ADP 插件提供了 Game SDK 接口，让开发者快速获取手机的温度、GPU渲染时长等关键信息，并提供 GPU、CPU 工作频率等级调整接口。在游戏 Demo 满帧情况下，功耗可降低8%，平均帧率提升5%以上。

未来， OPPO与Unity还将持续赋能游戏开发者，共建更为稳定持久的沉浸式用户体验，为打造优质良序的游戏开发生态贡献力量。