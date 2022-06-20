魅族是如何从中国的苹果成为other的？

作者：杨童博

【天极网手机频道】提起魅族，年纪大点的人首先想到的一定不是魅族手机，而是魅族MP3，曾经那个国内MP3市场的巨头，如今即将面临被收购的小而美珠海小厂。

2007年，颇有眼光的魅族创始人黄章毅然决然地带领魅族投身手机领域。2009年，打磨两年之久魔改wince系统的魅族M8正式亮相。M8一经发布就在当时引起一阵轰动，成为国内一台国产智能手机。

彼时的安卓系统尚未成熟，苹果还处于独孤求败的地位，M8的横空出世直接改变了国内用户对于国产手机山寨的刻板印象，还接到了法国电信5万台的订单，甚至成为了沙特王子的爱机，当时的魅族一时风头无两。

M8可谓出道即巅峰，至今放在微软总部的门口展示，也因此被人称为中国的苹果。

后来，在当时还是天使投资人的雷军找上门来打算入股魅族，黄章和雷军相见恨晚，黄章更是在办公室准备雷军爱喝的可乐，甚至将手机的产品信息和整体理念倾囊相授，也算是度过了一段甜蜜期。

之后不知为何，雷军最终没有入股魅族，而是另起炉灶成立了小米科技。由此，小米和魅族深度捆绑，你方唱罢我登场，发布会上没少彼此互怼，媒体也经常将他们拿来作比较，但至于为何撕破脸皮，个中缘由如今已然无法考证了。

时间来到2015年，曾经那个小而美的魅族获得阿里巴巴的战略投资，销量成功从去年的400万台跃升至2000万台，成为当年全球手机销量增速最快的手机厂商，只不过这2000万的销量是魅族用10亿的亏损换来的。

魅族从做手机以来就从未用过当时的安卓旗舰高通骁龙处理器，一直采用的都是三星的猎户座处理器和联发科的处理器，这也被不少用户诟病。

2016年小米遭遇了第一次滑铁卢，魅族想要趁机死磕小米，于是放弃了小而美的定位开始盲目扩张，连开11场发布会发布了14款手机，大多数都是采用的联发科P10这款调度糟糕，用户体验极差的处理器，因此有用户调侃那年的魅族联发科P10恒久远，一颗永流传。

而且这14款手机因为凌乱的产品定位也让当时的路人用户对魅族嗤之以鼻，导致了这十几款手机并没有一款是大卖的。随着手机市场的日益成熟，其他手机厂商的产品都开始发力，魅族渐渐失去自身优势，加上CPU落后于其他手机，魅族的铁粉也纷纷转向别的手机品牌。

就在其他厂商都在主打差异化努力跻身高端时，魅族却和高通在打官司，一切的一切都在2017年爆发。

2017年的手机市场全面屏当道，魅族却误判了技术方向，花费2000万美元定制了画屏，发布了搭载背面屏幕的魅族Pro7，没想到价格直逼高端的同时搭载了一颗联发科X30处理器，给用户狠狠泼了一盆冷水。

发布后高昂的价格和差强人意的配置被用户唾弃，更有甚者将魅族的那面“智窗”叫作“痔疮”。仅仅发布两个月后，魅族Pro7就开启了降价销售，从售价3000多的旗舰手机沦为千元机，伤了一大波首发用户的心，可饶是如此，魅族Pro7的库存依旧难以消化，时至今日，去二手市场甚至可以看到全新的Pro7。

Pro7的失败让魅族一下子陷入水深火热之中，2018年的市场占有率仅为1%，相比前一年降幅高达79%，这也让整个管理层的决策也变得有些畏首畏尾，以至于第二年跟高通破冰合作的首款全面屏之作魅族16严重备货不足，即使在当时广受好评，但是依旧无法出货，导致热度最高的几个月长期处于缺货状态甚至还要加价，错失了最佳逆转的机会。

之后的魅族17和魅族18同样是口碑之作，但依然是高通旗舰处理器的末班车机型，碍于体量问题，受限于供应商，等到发布时依旧备货不足，而且大多数用户已经被之前发布的新旗舰收割完了。

在产品竞争力下降之后，魅族的核心管理问题也开始显露。

这就不得不提到魅族创始人黄章了，他不愿将公司这块蛋糕分享出去，想要公司的绝对控股权，这就导致公司的核心技术人员相继出走。2014年，原魅族副总裁兼UI设计总监马麟带着手下十多名骨干跳槽，接下来一周软件部门陆续走完。此时的黄章还天真地以为只要再出一款好产品一切就迎刃而解了。

后来黄章招募了华为和三星的前高管杨柘，后者曾给华为写出过“君子如兰”、“爵士人生”等中年油腻爆棚的宣传词，加入魅族后他给魅族的Slogan是惟精惟一，还给Pro7设计了“双摄如瞳、明眸善睐”等广告词，让Pro7丧失了青年市场。

杨柘的风格在三星和华为偏商务的公司确实取得了一些效果，但跟魅族“小而美”的定位背道而驰，让魅族彻底失去了科技感，也导致粉丝无法接受纷纷出走。

等到杨柘离职，魅族在中国手机的市场已经成为了other，时至今日，曾经的魅族元老都已经出走，仅剩黄章一个光杆司令。

魅族的颓势好像是彻底止不住了。

魅族就像电视剧里的自带独门绝学的隐士高人，一出场就惊艳众人，名声响彻中原。可老揣着隐士高人的架子，忽略用户感受，公司技术方向的误判，甚至创始人黄章独断专一的管理模式最终让魅族自食恶果。

魅族社区里有句话：每一个魅黑都是曾经的魅友。

不知写下这句话的魅友当时的心情是怒其不争多一些还是痛心多一些呢？