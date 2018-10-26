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iPhone XR遇冷？iPhone XR国内售卖：发售现场冷清 黄牛拒绝收机

Yesky天极新闻 2018-10-26 11:52 我要吐槽

　　【天极网手机频道】随着iPhone XR的首销，今年三款iPhone新机已经全部上市。iPhone XR拥有更低的售价，在性价比方面可以说是秒杀iPhone XS系列，所以这款iPhone也被苹果寄予厚望，苹果希望能够借此提升iPhone的出货量。今天是iPhone XR正式开卖的日子，那么在国内首发现场会是怎样一番情景呢？

　　根据北京几个Apple Store零售店现场来看，并没有存在排队购买iPhone XR的现象，甚至可以说比iPhone XS首发当天还要惨淡。造成这个现象的原因可能是因为iPhone XR供货太过充足，目前首批iPhone XR预计共有300万部左右，其中2/3都在中国大陆市场。

　　苹果零售店现场

　　另外，由于供货充足，黄牛们也不会回收iPhone XR。据一位渠道商表示，目前只出货，不收货，出货售价比官网便宜100到300元。

　　iPhone XR采用的是较为低廉的LCD视网膜显示屏，分辨率只有1792×828、326PPI。另外，iPhone XR的屏幕不支持HDR显示，并且还砍掉了3D Touch功能，在视觉体验上和实际操作中都大大减分。不过iPhone XR和iPhone XS系列一样，都使用了苹果A12处理器，所以在性能方面还是值得肯定的。

作者：徐林辉责任编辑：徐林辉）
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