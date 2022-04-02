最适合年轻人的2000档电竞旗舰 真我GT Neo3闪充性能全面无短板

作者：惜

【天极网手机频道】近日，中国信通院公布的数据显示，2022年1月-2月，国内市场手机总体出货量累计4788.6万部，同比下降22.6%;其中，国产品牌手机出货量累计3843.4万部，同比下降27.9%。有分析称这是市场上首次出现“旺季不旺”的情况。

国内市场的主要增长瓶颈在于需求侧，目前智能手机的换机周期已经延长到了25-30个月，主要原因在于行业的内卷都是微创新，不足以刺激需求增长。因此，各大厂商想要重新“赢得”消费者的心，必然需要加码创新投入，严抓产品质量。

随着5G普及，用户使用手机的时长明显增长。但5G在硬件层面比4G更费电，且APP使用时长提升，对续航和充电技术提出了全新的要求：更快速、更安全。因此，快充已经成为众多用户换机的“高频刚需”。

从用户实际体验角度来看，续航痛点主要在于充电速度不够快，充电不安全。对此，刚发布不久的真我GT Neo3凭借敢越级创新精神，为用户带来了升级的150W光速秒充，及时解决了用户续航焦虑。一经开售，就取得了10秒破1.2亿的傲人成绩，成为当前萎靡市场中一股“逆市强劲增长”的力量。

为了打造“史上最快充电技术”150W光速秒充，realme深度定制闪充芯片，采用全新4：2大功率充电架构，通过将大电流分解为双路小电流充电，实现98.5%超高转化率。哪怕在机场、酒店或其他移动办公场景中也能快速救急，充电5分钟电量回到50%，充满仅需15分钟，再也不用带“沉重”的充电宝了。

解决「续航焦虑」的前提是「安全焦虑」，真我GT Neo3光速秒充通过了莱茵安全快充认证，并拥有多达38重安全防护，真正做到从充电器、数据线、手机充电接口、充电电路到电池电芯的全方位保障。配合1600次充放电循环寿命快充电芯，足以保证绝大多数用户整个换机周期内的稳定续航体验，妥妥的“但用难回”。

除了是“续航痛点终结者”，真我GT Neo3从外观到性能也都全面升级，真正做到全能无短板。作为realme布局电竞赛道的诚意之作，真我GT Neo3外观致敬速度美学，「勒芒」「银石」两款配色首次将独属于速度的符号和图腾融入手机设计中，创作出符合年轻人审美的、极具潮流感的赛道双条纹设计，再一次改写速度。

性能方面，真我GT Neo3搭载“年度电竞神U”天玑8100，配备4*2.85Ghz A78高性能核心+4*2.0Ghz A55高能效核心，在降低功耗的同时释放更多性能，打游戏更畅快。此外搭配一颗全新的独显芯片，游戏画面渲染也更稳定更流畅。

散热方面，真我GT Neo3搭载了realme有史以来最大散热面积39606mm2和钢化VC液冷面积4129mm2，能够快速降温;九层散热结构采用自然界已知导热系数最高的金刚石凝胶，散热性能提升50%，让手机随时保持高性能状态，游戏打得再嗨也能时刻“冷静”。

除了专业电竞级的游戏性能，这次真我GT Neo3在影像方面也十分给力。其搭载了影像旗舰同款的5000万后置三摄，主摄是 IMX766 OIS，拥有1/1.56大底，配备OIS光学防抖，夜拍表现格外出色;全新升级的影像算法夜隼AI引擎，让真我GT Neo3夜拍不仅更快，而且怎么拍都清晰。

真我GT Neo3既然是手机圈的新卷王，价格当然也要卷，150W版本：8GB+256GB 2699元，12GB+256GB 2899元;此外还有80W版本可供选择：6GB+128GB 1999元，8GB+128GB 2299元，12GB+256GB 2599元。作为一款2000档全能电竞旗舰手机，真我GT Neo3几乎无短板，直接闭眼入!