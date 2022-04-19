安全隐私不靠吹！OPPO Find X5 Pro获全球首个最新版CC MDFPP国际安全标准认证

作者：毛毛

【天极网手机频道】数字化时代，手机承载了大量个人数据和隐私信息，因此，为了保护用户隐私，手机厂商对手机数据安全隐私方面可以说是火力全开。OPPO近年来持续深耕安全领域，受益于长期技术创新，OPPO在信息安全领域建立了深厚的技术积累与行业经验。继OPPO Find X3 Pro之后，OPPO Find X5 Pro通过了2021年4月发布的CC MDFPP最新认证标准，同时也是世界上首个通过该认证标准的设备。

OPPO在信息安全领域连续取得突破，离不开其在核心技术上的持续投入。例如ColorOS 12.1就推出隐藏摄像头检测、通知智能隐藏、剪贴板权限管理等备受用户关注与喜爱的信息安全保护功能。尤其隐藏摄像头检测功能，只需用搭载ColorOS 12.1的Find X5系列手机进行检测，即可轻松发现是否存在隐藏摄像头，成功率高达96.6%以上，同时该功能还能判断摄像头是否位于室内，进而精准指引用户找出摄像头所在位置，这项功能也属于行业首创。

除了CC认证之外，OPPO Find X5 Pro还获得了诸多数据安全领域的国际认证，如ISO、ePrivacy、ioXt和TrustArc等。OPPO在数据的储存和传输层面均使用国际标准的安全算法，用户在使用和OTA升级过程中，数据均无法被随意读取和篡改，不仅可以保证用户日常使用的数据安全，还可以满足更为严苛的企业级安全标准。

值得注意的是，CC MDFPP有着安全领域“全球通”之称，是世界上认证要求最高、认可范围最广的国际安全认证。OPPO连续两年收获CC MDFPP认证，不仅充分展示出OPPO在信息安全领域的技术实力，也标志着OPPO Find X5 Pro在数据安全性受到国际普遍认可，保证用户日常使用的信息安全，还可以满足更为严苛的企业级安全标准。