全球首发天玑8000-MAX，OPPO K10系列发布仅1999元起

作者：墨将

【天极网手机频道】4月24日，OPPO正式推出“超次元游戏旗舰”OPPO K10系列，凭借多项旗舰技术，对性能和软件进行打磨优化，让游戏体验更加震撼出众。OPPO K10延续了K系列一贯的硬核属性，全球首发搭载与旗舰天玑9000“师出同门”的天玑8000-MAX。目前OPPO K10系列已经正式发布，OPPO K10起售价1999元，OPPO K10 Pro起售价2499元。

OPPO K10正面是一块6.59英寸的LCD面板，支持120Hz刷新率以及240Hz触控采样率，100%DCI-P3广色域;OPPO K10 Pro则拥有一块6.62英寸的120Hz三星E4高帧全速屏。OPPO K10系列均采用一体式机身背板设计，背部亚光磨砂与醒目的“K-10”镭射符号也颇具高级质感。OPPO K10系列还把柔和的曲线呈现硬核的外观，平滑过渡还原游戏手柄式贴合感受，边框曲面微弧的设计使得手感更舒适。

性能上，OPPO K10搭载的天玑8000-MAX采用台积电5nm制程工艺打造，先进工艺带来不错的性能与能效，4+4 八 CPU架构设计，GPU部分采用Arm Mali-G610六核GPU;OPPO K10 Pro采用的是高通骁龙888处理器。 K10系列旗舰级的处理器与UFS3.1极速内存、LPDDR5运行内存组成了满血版“性能铁三角”，可满足用户大多数场景的使用需求，提供更加顺畅的运行体验。

OPPO K10采用金刚石VC液冷散热系统，总散热面积高达 16625mm2;OPPO K10 Pro则采用金刚石VC液冷散热系统Max，总面积高达17,933mm2。在软件层面上，OPPO K10系列也带来了HyperBoost全链路游戏稳帧技术。此外，OPPO K10系列均搭载了旗舰级X轴线性振动马达。

影像方面，OPPO K10采用6400W像素三摄，高像素的加持下，能够抓取更多的画面细节。OPPO K10 Pro搭载的则是媲美旗舰机型的索尼IMX766超大底传感器+OIS光学防抖影像系统。OPPO K10系列搭载的是基于Android 12深度定制的ColorOS 12.1系统。

为了提供更持久的续航，OPPO K10内置5000mAh大电池，搭配67W超级闪充;OPPO K10 Pro更有5000mAh+80W超闪组合，能实现快速回血。值得一提的是，OPPO 还带来18W冰点散热背夹，定制的航天级双TEC制冷片，散热效率得到大幅提升，而且背夹拥有三档开关，可以自由切换风扇转速。

售价上，OPPO K10 8+128GB版本售价1999元，8+256GB版本售价2199元，12+256GB版本售价2499元。OPPO K10 Pro 8+128GB版本售价2499元，8+256GB版本售价2799元，12+256GB版本售价3199元。4月28日上午10点，OPPO K10系列新品全渠道开售，喜欢的朋友一定不要错过了。