华为Mate 50 Pro跑分出炉，首款支持北斗卫星通信的机型！

作者：骷

【天极网手机频道】9月6日，华为正式召开新品发布会，带来了多款新品，其中就包括了不少用户期待已久的华为Mate50系列。

这次的华为Mate50系列带来了多款新品，包括Mate 50E，Mate 50，Mate 50 Pro，以及Mate 50 RS 保时捷设计。几款产品在外观设计，配置和影像，以及定价等方面都有区别。作为这次主打的机型，华为Mate 50 Pro自然配置也是拉满了。

如今，关于华为Mate 50 Pro的跑分也总算是出炉了，根据博主的爆料，华为 Mate 50 Pro 首单核 1266 分，多核 3938 分，CPU 规格为 13.19GHz X2+32.75GHz A710+4*2.02GHz A510，Adreno730 GPU，预装系统 HarmonyOS 3.0。需要注意的是，核心频率规格和骁龙 8+ Gen 1 完全一致。

这位博主还表示，此芯片频率和骁龙 8+ 芯片完全一致，但是工艺仍然不确定，也许是三星版骁龙 8 4G 再超频成骁龙 8 + 频率，但也有可能直接搭载台积电版骁龙 8+ 4G 芯片。

这次的华为Mate 50 Pro首发华为“昆仑玻璃”，千锤百炼，匠心打造，通过复合离子强化注入，生长出亿亿个纳米晶体，带来玻璃韧性的大幅度提升，整机耐摔能力增强至10倍，获得全球首个“瑞士SGS五星抗跌耐摔权威认证”。

同时，这款机型带来了曜金黑、冰霜银、流光紫、昆仑破晓、昆仑霞光等多种配色，1.5k分辨率刘海曲面屏，并且刘海部分得到缩窄，支持3D人脸识别以及姿态监测等新功能。此外，全系支持IP68级别的防水，华为 Mate 50 Pro还支持6米深的防水。

得益于华为在通信领域多年以来的深耕，这次华为将卫星通信实装到了该系列手机上，也是全球首款支持北斗卫星消息的大众智能手机，在无地面网络信号的情况下，依然可以向外界发送消息。此前卫星手机基本用于海事通讯，探险等，并非民用设备。华为将它放在华为 Mate 50系列，支持我国自有的北斗卫星，还将使用场景做了民用优化。

除此之外华为还发布了移动影像新品牌“XMAGE”，全系搭载搭载6叶可变光圈镜头和超感光传感器，首创10档可调物理光圈，在整体的影像表现上带来了颠覆性的体验。在处理器的选择上，华为Mate50E搭载高通骁龙778G，而Mate50、Mate50 Pro和Mate 50 RS搭载则是新一代高通骁龙8+处理器，但均只支持4G连接。

售价方面，华为Mate 50售价4999元起，华为Mate 50 Pro售价6799元起，9月6日18:08开启预售，9月21日10:08正式开售。华为Mate 50 RS保时捷设计售价12999元，9月21日10:08正式开售。华为Mate 50 E售价3999元起，10月开售。