最高16GB+512GB超大存储组合，OPPO Reno9全系流畅

【天极网手机频道】智能手机发展至今，所搭载的硬件早已超过了大众的预期，消费者对于手机的需求也不再是“唯性能论”。关于手机系统的流畅性，也是近几年用户比较追求的重点。毕竟，一部手机是否能持久流畅运行，直接关系到用户日常的用机体验。在刚刚发布的OPPO Reno9系列上，其系统呈现出的流畅特性，确实能够抓住消费者的眼球。

从硬件上来看，手机系统的流畅性与其所采用的存储组合正相关。越高的存储组合，不仅能够提供更为庞大的存储空间，还能够让手机软件的运行更为得心应手，时刻保持流畅。本次OPPO Reno9系列提供了最高高达16GB+512GB的超大存储组合可选，多任务运行能力和文件存储能力得到大幅提升，即使长期使用依旧稳定流畅。

而从软件上来看，OPPO Reno9系列全系内置ColorOS 13。作为OPPO的全新系统，其拥有OPPO自研的系统级计算中枢――超算平台，主要通过算力模型对硬件计算资源的精准调度，进而打造全方面的流畅、稳定、续航体验。

具体来看，ColorOS 13超算平台以“全场景闪电启动”与“内存超级加速”两大黑科技实现，高负载场景卡顿减少45%，应用启动速度提升31%，做到日常使用启切顺滑，长期使用依然无惧老化。根据官方的数据显示，OPPO Reno9系列已通过OPPO实验室48个月抗老化测试，48个月久用流畅。

因此，在软硬件的协同加持下，OPPO Reno9系列无论是系统流畅性，还是后台应用软件的保活性，甚至在性能与续航上，都能得到一定的优化或提升。随着各大应用软件功能的丰富，其所需的内存与运存都有了更高的要求，而OPPO Reno9系列16GB+512GB超大存储组合，足以解决当下的“内存焦虑”问题，带来更为持久流畅的全新体验。