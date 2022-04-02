春季出游该带哪部手机？华为nova9 SE这些亮点保准让你心动

作者：知寒

【天极网手机频道】万物生长，花香草绿，在这个充满诗情画意的春季里，如果不赶紧约上小伙伴们一起出去玩耍，那该多么地遗憾呀。不管你是长途旅行还是短途出游，其实都是非常不错的选择。同时也千万别忘了带上华为nova9 SE，这款新机不仅能让你在旅途过程中免除诸多焦虑，还能时刻记录下沿途的美好风景，留作纪念。

信号强大，还没有续航焦虑

爬山、郊游最怕的是什么？一是手机没信号，二是手机续航焦虑。有鸿蒙系统加持的华为nova9 SE，拥有强大的鸿蒙智慧通信功能，其AI信号预测技术专门针对网络覆盖强度较弱的区域自行进行检测和优化，确保用户始终都能享受到稳定不中断的通信体验。另外，它在日常生活中还采用多网协同、双网并发等技术，既能同时开启蜂窝网络和Wi-Fi无线网络，带来更快的网速，也能实现两者无感切换，让手机保持在最佳网络状态。

华为nova9 SE内置4000mAh电池容量，并且支持66W超级快充。在实测充电过程中，仅需15分钟便能充入60%电量，35分钟即可完全充满，搭配鸿蒙系统长达36个月不卡顿的流畅省电特性，能够彻底解决用户的续航焦虑，大家外出游玩时完全不必担心手机电量，轻轻松松畅玩一整天。

一亿像素高清影像，记录春游美好风景

美丽的风景和动人的瞬间，都要无时不刻地记录和保存下来，这样我们才能够长久地记忆留念并时不时回味。作为年轻人的一亿像素鸿蒙手机，华为nova9 SE的一亿像素AI四摄影像系统简直是风光人物拍照神器。

众所周知，在拍摄山川、河流、森林等风景大片时，大家往往都会要求相机像素越高越好，这是因为高像素意味着高解析力，能记录下画面更多的细节，让照片中的每个“景”都清晰可见。并且，华为nova9 SE的一亿像素主摄还支持3X无损放大，即便是再远处的风景也能尽收眼底。

对于身旁的一些花花草草，华为nova9 SE还单独配备了一颗微距镜头。微距摄影也是记录美景常用的拍摄手法之一，它能完全聚焦在某一个美好事物身上，并将其清晰完整地呈现在照片中，大多时候它都可以记录下人眼所看不到的地方，从而实现与众不同的创意效果。所以，用华为nova9 SE的微距镜头来拍拍花草、昆虫、以及食物等都是春游时的必备场景。

鸿蒙系统还为华为nova9 SE的视频拍摄带来新的玩法，通过华为手表远程遥控拍照可以更方便地拍摄春游全家照;手机前后录像一次成片同时记录下你融进大自然的惬意自在;双景同时录像等让用户更清晰地记录下出游时的美好感受。总之，春游拍照选华为nova9 SE，绝对不会令你失望。

最后，再来说说华为nova9 SE的外观，该机采用6.78英寸极窄全视屏设计，拥有高达94.85%超高屏占比，视野所及，极致沉浸。机身后壳为3D玻璃材质并拥有冰晶蓝、贝母白、幻夜黑等多种精致配色，整体外观颜值十分惊艳。前置1600W广角镜头，支持自动超广角切换和AI自适应美颜功能，延续了华为nova系列一直以来优秀的自拍效果，在外出春游时不论是独自拍照还是众人一起合影都能完美呈现。

高颜值外观，稳定流畅的通信体验，强大的影像实力再加上优秀的续航和极速快充，华为nova9 SE绝对是你春游时的最佳搭档。目前，该机正在华为商城等各大平台火爆热销，售价2199元起。

最后，再告诉大家一个好消息，华为nova9系列带来了一波春季购机福利，在线上各大电商平台官方旗舰店和线下体验店购买nova9 Pro，优惠200元;购买nova9优惠100元;购买nova9 SE 赠送华为66W原装充电套装，更有机会获得nova星人专属手办。