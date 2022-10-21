一加11工程机现身，配置遭到曝光，经典功能回归！

【天极网手机频道】骁龙8 Gen 2芯片发布在即，不少搭载这一芯片的新机都遭到了曝光，其中就包括了一加11。

最近，知名爆料博主曝光了一加11的配置，爆料显示，一加11-PHB110工程机采用6.7英寸LTPO左上角单孔曲面屏，搭载骁龙8 Gen2处理器，内置5000mAh电池，配备百瓦快充头。

该博主还透露，这款一加 11 工程机配备金属中框与三段式静音键，搭载光学屏下指纹，后置50MP+48MP+32MP镜头组合，支持0.6X-20X的变焦范围。

而前几天传出消息称，一加的下一代旗舰很可能将抛弃一加11 Pro的命名，而是直接采用一加11的命名，不过在配置上并未缩减，甚至更高。根据爆料人的说法，真正的一加11 Pro将不会在明年的第一季度发布，同时也有其他业内人士证实了这一说法的真实性。

回看一加10系列没有推出一加10普通版，而是直接推出了一加10 Pro。如果爆料为真，一加11系列将采用反向操作。此前爆料的信息显示，一加11新机将采用6.7英寸QHD + 分辨率AMOLED挖孔屏，屏幕支持120Hz刷新率。性能方面，一加11将搭载高通骁龙8 Gen 2处理器，最高可选16GB+256GB存储。

影像方面，一加11前置1600万像素自拍摄像头，后置三摄模组，包括5000万像素主摄、4800万像素超广角摄像头、以及支持2倍光学变焦的3200万像素长焦摄像头。续航方面，一加11将内置5000mAh电池，支持100W有线快充。

其他方面，一加11将采用屏下指纹识别，支持杜比全景声并且与哈苏联名。一加11将会搭载安卓13系统，预计在2023年第一季度发布。而一加11 Pro可能会在明年的下半年与高通骁龙8+ Gen 2处理器一同发布，用来与搭载骁龙8 Gen 2处理器的一加11做以区分。

此前刘作虎在其微博上发布了一张手机配件的高清图，并仅配了“回来了”三个字。而根据配图上显示的配件来看，不难看出这其实是一个精巧的三段设计，而众所周知，一加经典的三段式静音设计，一直都是用户好评不断功能设计。结合此前网间曝光的一加11的信息，有网友表示，看来一加经典的三段静音键有望在一加11回归了。

下个月高通就将发布最新的骁龙8 Gen 2芯片，届时也将发布一堆搭载该芯片的机型，其中就包括了一加11。从已曝光的芯片数据来看，骁龙8 Gen 2采用1+3+4架构，频率分别是3.36GHz、2.8GHz及2.02GHz，同时搭载了Adreno 740 GPU。作为对比，骁龙8+ Gen 1的CPU为超大核3.2GHz，3大核2.75GHz，4小核2.0GHz。

不过从爆料的时间来看，一加11并不打算在骁龙8 Gen 2发布后抢占时间推出新机，一方面是和团队立项时间有关;另一方面，骁龙8 Gen 2相较往年已经算是提前推出了，在如此短的时间里打磨一款新机会面临诸多挑战。不知道这次的一加11会给消费者带来怎样的惊喜，还是非常值得期待。