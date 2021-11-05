品品好物：千元机也值得关注

作者：毛毛

【天极网手机频道】还在纠结双十一买什么的朋友，不妨了解一些我们日常生活必不可少的电子产品之一――智能手机。如今5G手机逐渐代替4G手机，前期的5G手机或许是很贵，但是随着5G手机的更新迭代，从一开始的五六千元旗舰机到如今的千元主流机，可以说是覆盖了市场全价位段，广大消费者的选择越来越多。千万别觉得千元机就不好，一定要拿动辄五六千甚至上万的品牌机型比较，千元机主打的定位不同，大续航、大内存等等这些都是很多手机比不了的。

例如荣耀X20 SE，作为千元档5G手机，无论是颜值还是设计，都很时尚，其性能、配置上也是充满亮点。荣耀X20 SE机身正面采用6.6英寸的LCD大屏，居中挖孔屏+超窄边设计，屏占比高达94.2%，让用户在观感和使用感上享受更为舒适的体验。超薄的机身设计，重量179g，厚度仅8.4mm，轻盈便携。配上蓝水翡翠、钛空银、幻夜黑、樱粉金4种颜色，光是外观就给人无法拒绝的青春活力。

荣耀X20 SE搭载天玑700处理器，八核的CPU，在5G网络模式下支持双卡双待，超大的4000毫安电池容量，可实现22.5W超级快充，轻轻松松保证电量满格。

为了满足年轻一代较高的拍照需求，荣耀X20 SE在镜头的配置上也毫不马虎，前置采用1600W像素的高清镜头，智能AI镜头自带美颜美肤功能，配上居中挖孔屏，轻松聚焦。后置采用6400W高感光镜头+200W像素微距+200W像素景深镜头的三摄模组搭配，无论是照片色彩还原度、微小细节、远景聚焦还是清晰度都很真实。同时它还支持夜拍模式，多数人晚上拍照都会有一个痛点，照片高光过曝不清晰，或者噪点多图片模糊，用了AI夜景模式后，手持拍照出片非常清晰，放大来看细节也是清晰可见，如果你喜欢拍照，这款手机就非常适合入手。

荣耀数字系列在业内口碑深受好评，对于预算有限、手机要求高的消费者而言，荣耀X20 SE是个不错的选择。

如果荣耀 X20 SE满足不了你，iQOO Z5x又如何？作为iQOO Z5系列家族新品，iQOO Z5x是新一代“性能先锋”普及者，拥有高性能处理器、超大容量电池、高品质网络等优秀配置与使用体验，在“双十一”大促即将到来之际，为用户带来主流性能配置“超值之选”。全新iQOO Z5x提供“透镜黑”、“雾海白”和“砂岩橙”三大配色，售价仅1499元起。

iQOO Z5x搭载天玑900八核高性能处理器，采用6nm制程工艺，最高主频可达2.4GHz，拥有第三代APU和Mali-G68 MC4 GPU，是一款兼具旗舰级性能与功耗平衡的出色处理器。

传承iQOO Z系列续航优势，iQOO Z5x采用5000mAh超大容量电池，配合优秀的软硬件全链路优化，带来低功耗表现与超持久的续航时间，拥有连续打游戏11.42小时，看视频17.19小时的惊人续航能力。搭配44W健康闪充，至快30分钟可将5000mAh大电池充至58%，充电安全又快速。

iQOO Z5x配备6.58英寸120Hz高刷屏，支持96% NTSC色域和DCI-P3电影级广色域，画面显示效果更流畅顺滑、色彩表现更真实自然;显示屏更是具备德国莱茵TüV低蓝光认证，支持对比度自适应深色模式，可为用户提供舒适的显示体验，有效缓解眼疲劳。外观设计上，iQOO Z5x提供“透镜黑”、“雾海白”和“砂岩橙”三大配色，满足消费者对不同颜色的喜好需求。

影像方面，iQOO Z5x采用了5000万像素AI双摄，可覆盖全场景拍摄需求，在明亮、暗光等多场景下均能输出优质照片，同时还提供超级夜景3.0、夜景多风格、双视野录像、双重曝光等趣味拍摄功能，让拍摄更简单。

目前iQOO Z5x正在热销当中，双十一期间更是优惠享不停，也可以作为一款入门级或者备用机入手了。

同样，作为新系列，vivo T1也值得关注。vivo T1的“颜值”可以说是“C位”出道，透过高品质的设计理念与诸多独家工艺，全新闪点晶钻工艺，带来极其细腻的磨砂肌理，搭配符合人体工学设计的灵动腰线，握持手感极其出色。vivo T1提供“曜影黑”与“电光青”两大配色，符合年轻人的主流审美，充分满足年轻人对色彩的选择需求。

性能方面，vivo T1配备了骁龙778G八核心5G芯片，最高主频高达2.4GHz，再有6.67英寸120Hz高刷原色屏加持，基本上可以满足绝大部分用户对中端手机的需求，为用户带来高性能的玩乐与视觉体验。

影像上，vivo T1 搭载了6400万像素超清主摄+120°超广角镜头+4cm 微距镜头的后置三摄系统，配合强大的影像算法及优化，在日常拍摄及暗光、运动等多个场景均可轻松拍好片，更有双重曝光、双视野录像、微影片模式等多种拍摄功能，轻松满足用户的日常拍摄需求。

续航上，vivo T1内置了一块5000mAh超大容量电池，支持44W的闪充，优秀的软硬件智能优化能力，以及能量守护技术，有效降低能耗，可带来持久耐用的续航实力。

这几款千元机虽然并不能与旗舰机相比，但它们该有的硬件性能丝毫不差，拥有极致流畅体验、持久续航、潮流外观与超清影像等特性，都是双十一不容错过的品质之选。