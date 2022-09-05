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iPhone 14 Pro将配备更大的电池 续航再升级

2022-09-05 12:12:38 作者：夏初

  【天极网手机频道】9月5日消息，彭博社记者马克・古尔曼在最新一期Power On时事通讯中表示，iPhone 14 Pro 型号将配备更大的电池――这也将是苹果连续第二年在提高处理器性能的同时增加电池容量。此外在他看来，苹果公司似乎从一开始就专注于eSIM技术，而并非物理nano SIM卡。

  关于“iPhone 14系列将拥有更大的电池容量”已经有过数次爆料。今年6月就有国内消息源曝光了有关苹果iPhone 14系列新品的相关信息。爆料显示，标准版iPhone 14的电池容量为3279 mAh，而iPhone 13的电池容量为3227 mAh。与iPhone 13 Pro的3095 mAh相比，iPhone 14 Pro电池容量来到了3200 mAh的电池。另一方面，iPhone 14 Pro Max的电池容量略有缩水，为4323 mAh，而iPhone 13 Pro Max的电池容量为4352 mAh。

iPhone 14 Pro将配备更大的电池 续航再升级

  尽管古尔曼没有讨论标准款iPhone 14型号，但如果如果他的预测正确，用户们似乎又多了一个入手iPhone 14 Pro的理由。大电池、长续航始终会是用户想要的。

  除了药丸屏之外，有消息称iPhone 14 Pro机型整体看起来会稍大一些，边框也会变得更纤薄。古尔曼总结了他希望苹果公司在这些新iPhone中推出的内容。他表示，标准款iPhone 14 机型将在相机硬件方面获得升级――仅此而已。他更专注于iPhone 14 Pro版本，在最后的预测中，他认为新款iPhone 14 Pro将具备以下升级：

  ・前置摄像头首次具有自动对焦功能;

  ・改进的面部识别传感器;

  ・全新4800万像素主摄系统;

  ・改进的长焦和超广角传感器;

  ・增强视频录制和暗光摄影效果;

  ・从不缺席的新款A系列芯片

iPhone 14 Pro将配备更大的电池 续航再升级

  值得一提的是，古尔曼谈到了苹果对eSIM技术的推动。虽然有传言称该公司可能会在新款iPhone机型上放弃物理SIM卡插槽，但目前尚不清楚苹果是否会为iPhone 14系列这样做。古尔曼认为苹果将加大对eSIM的推动力度，促使运营商准备引导用户使用eSIM卡而不是实体卡。事实上，苹果已经考虑从今年或明年开始为某些型号完全移除物理SIM卡插槽。

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