iPhone 14 Pro将配备更大的电池 续航再升级

作者：夏初

【天极网手机频道】9月5日消息，彭博社记者马克・古尔曼在最新一期Power On时事通讯中表示，iPhone 14 Pro 型号将配备更大的电池――这也将是苹果连续第二年在提高处理器性能的同时增加电池容量。此外在他看来，苹果公司似乎从一开始就专注于eSIM技术，而并非物理nano SIM卡。

关于“iPhone 14系列将拥有更大的电池容量”已经有过数次爆料。今年6月就有国内消息源曝光了有关苹果iPhone 14系列新品的相关信息。爆料显示，标准版iPhone 14的电池容量为3279 mAh，而iPhone 13的电池容量为3227 mAh。与iPhone 13 Pro的3095 mAh相比，iPhone 14 Pro电池容量来到了3200 mAh的电池。另一方面，iPhone 14 Pro Max的电池容量略有缩水，为4323 mAh，而iPhone 13 Pro Max的电池容量为4352 mAh。

尽管古尔曼没有讨论标准款iPhone 14型号，但如果如果他的预测正确，用户们似乎又多了一个入手iPhone 14 Pro的理由。大电池、长续航始终会是用户想要的。

除了药丸屏之外，有消息称iPhone 14 Pro机型整体看起来会稍大一些，边框也会变得更纤薄。古尔曼总结了他希望苹果公司在这些新iPhone中推出的内容。他表示，标准款iPhone 14 机型将在相机硬件方面获得升级――仅此而已。他更专注于iPhone 14 Pro版本，在最后的预测中，他认为新款iPhone 14 Pro将具备以下升级：

・前置摄像头首次具有自动对焦功能;

・改进的面部识别传感器;

・全新4800万像素主摄系统;

・改进的长焦和超广角传感器;

・增强视频录制和暗光摄影效果;

・从不缺席的新款A系列芯片

值得一提的是，古尔曼谈到了苹果对eSIM技术的推动。虽然有传言称该公司可能会在新款iPhone机型上放弃物理SIM卡插槽，但目前尚不清楚苹果是否会为iPhone 14系列这样做。古尔曼认为苹果将加大对eSIM的推动力度，促使运营商准备引导用户使用eSIM卡而不是实体卡。事实上，苹果已经考虑从今年或明年开始为某些型号完全移除物理SIM卡插槽。