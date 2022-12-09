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更轻更强更窄！Find N2系列将采用全新自研铰链技术

2022-12-09 17:13:12 作者：云隐

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  【天极网手机频道】去年发布的OPPO Find N折叠屏，凭借着黄金尺寸、几无折痕的屏幕以及独特的悬停体验等优势，获得了不少用户的一致好评。而对于即将到来的Find N2系列，显然也是备受消费者的期待。今日，OPPO再次透露Find N2系列的部分配置信息。

  据了解，Find N2系列将采用全新升级的超轻固精工拟椎式铰链，轻且强悍。同时刘作虎也表示，对比上一代铰链，这次不是升级而是进化，更轻，更强，更窄。

更轻更强更窄!Find N2系列将采用全新自研铰链技术

OPPO自研铰链对比图，左上：上一代，右下：新一代

  具体来看，在全新折叠旗舰Find N2系列中，搭载的超轻固精工拟椎式铰链，将采用创新型材料，同时重构内部的关键结构件。这也就意味着，Find N2的机身重量将会大幅降低，完全有可能会刷新折叠屏手机的重量记录，带来更加轻量化的使用体验。

  而OPPO Find N2 Filp作为OPPO的首款小折叠屏产品，体验自然也不毫不逊色。目前来看，Find N2 Filp将采用行业独创的大外屏，支持信息接收、语音回复等常用功能。同时，OPPO还赋予其更加灵动的交互体验，让小折叠屏手机自此也有了大用途。

更轻更强更窄!Find N2系列将采用全新自研铰链技术

  OPPO Find N系列凝练了OPPO对产品的独立思考与极致追求，时隔一年左右的时间，它又会为用户带来怎样的表现，是更加轻便的机身重量？还是创新的交互体验？属实令人充满期待。更多相关信息，可以锁定12月15日16:00的OPPO Find N2系列折叠旗舰新品发布会。

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