谷歌发布Pixel 2/2 XL 地表最强拍照手机

【天极网手机频道】今天早些时候，谷歌秋季新品发布会正式开启，谷歌终于宣布了Pixel 2和Pixel 2 XL两款新旗舰手机。谷歌的Pixel系列主打高端市场，旨在与苹果和三星竞争，那么这两款新机究竟有何亮点呢？我们一起来看下。

两款手机的内部硬件大部分都完全一样，除了不同的屏幕尺寸，屏占比以及屏幕比例。另外正如此前传闻的那样，HTC和LG分别代工了Pixel 2和Pixel 2 XL，前者使用的是AMOLED屏，而Pixel 2 XL则采用了LG自家的POLED显示屏，屏幕更显修长。

两款机型均搭载了骁龙835处理器，拥有4GB内存和64GB/128GB机身存储，配置主流。摄像头方面，Pixel 2和2 XL后置1200万像素摄像头，支持光学防抖。尽管谷歌没有为新机配备双摄，但DxOMark依然给它的摄像头打出了98分的近乎完美评价，超过了iPhone 8 Plus/Note 8的94分。Pixel 2系列的相机同样支持人像模式，支持动态照片拍摄。

Pixel 2系列均支持IP67防尘防水，无耳机接口，不支持无线充电，支持挤压边框激活Google Assistant，预装Android 8.0，内嵌eSIM，无需SIM卡可连接Project Fi。

最后值得一提的是，谷歌Pixel 2和Pixel 2 XL将拥有三年的软件更新支持周期，这意味着它们甚至可以升级到2020年的Android R系统。

Pixel 2目前已经开始接受预订，将于10月12日在美国开卖，10月底登陆其他市场。64GB版售价为649美元。Pixel 2 XL同样在今天开始接受预定，不过发货日期稍晚，11月初登陆美国市场，11月底登陆其他市场，64GB版售价为849美元。128GB版售价多出100美元。

（ 作者：Leo 责任编辑：刘浪）

天极新媒体 最酷科技资讯 扫码赢大奖

评论

* 网友发言均非本站立场，本站不在评论栏推荐任何网店、经销商，谨防上当受骗！

网上商城商品/规格/促销价格

相关报价