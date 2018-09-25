信号差！苹果iPhoneXS/XS Max遭用户疯狂吐槽

【天极网手机频道】高通和苹果的专利战已经打了很久，现在这场“战争”可能要波及到普通消费者了。此前由于高通和苹果的专利大战，苹果无奈弃用高通的基带转而使用因特尔的基带，业界普遍认为因特尔的基带不如高通的基带。今年的三款苹果手机全都使用了因特尔的基带，业内人士担心在手机信号上，iPhone XS系列手机可能大不如其他手机。

iPhone XS

现在，最担心的事情还是发生了。据TheVerge整理，苹果官方支持论坛、MacRumors社区和Reddit上出现了一批吐槽4G信号差、Wi-Fi接收不给力的帖子，且得到了网友积极的响应。

网友吐槽信号差

事实上，由于刘海屏设计侵占了净空区，信号已经大打折扣，iPhone X的信号也普遍反映没有之前几代iPhone好。再加上此次iPhone XS系列使用因特尔的基带，可能会导致信号差问题十分普遍。

另外，专注于无线技术的博客WiWavelength还给出了一组量化数据，经过测试，iPhone XS/XS Max在大多数蜂窝频段中，射频功率输出都不能超过200mW这一标准基线。

WiWavelength还称，尽管iPhone XS系列设计了4根天禧，不过经过测试发现，这对于iPhone XS的信号问题来说没有任何增益反而造成了衰减，这极有可能是在结构设计上出了差错，这也意味着即使是iOS系统更新也不一定可以改善信号问题。

笔者认为，在经历过iPhone4的“信号门”事件之后，苹果在信号处理上依然如此敷衍委实不应该。建议想要购买iPhone XS手机的用户，在购买之前一定要检测下手机信号再来决定是否购买。

（ 作者：徐林辉 责任编辑：徐林辉）

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