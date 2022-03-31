OPPO Find X5 Pro 天玑版将于明日开售，亮点众多售价5799元

作者：墨将

【天极网手机频道】3月31日，@OPPO官微推文预告：OPPO Find X5 Pro 天玑版即将于 4 月 1 日 10:00 正式开售，新机提供 12GB+256GB 大存储，售价5799元。作为今年备受关注的一款产品，新机将携天玑 9000 旗舰 5G 移动平台、80W 超级闪充、一体化纳米微晶陶瓷、120Hz 智能动态刷新率、HyperBoost 全链路游戏稳帧技术、3D 高性能石墨烯膜散热、IP68 级防尘防水、双动力 X 轴线性马达、十亿色双主摄等众多卖点亮相。

据了解，OPPO Find X5 Pro 天玑版配备了一块6.7英寸AMOLED LTPO 2.0屏幕，分辨率为3216×1440，有着100% DCI-P3色域和10bit色深。在LTPO技术的加持下，OPPO Find X5 Pro天玑版的刷新率可以根据显示内容在1Hz到120Hz之间变换，这样也有助于提升手机的续航。整机设计与Find X5 Pro保持一致，提供白瓷、黑釉两款配色可选。

OPPO Find X5 Pro天玑版首发搭载了联发科天玑9000，这款芯片采用了台积电4nm制程和Armv9架构，在提高性能的同时，能有效降低功耗。8核CPU由1个Arm Cortex-X2 超大核(3.05GHz)、3个Arm Cortex-A710大核(2.85GHz)和4个Arm Cortex-A710能效核心组成，GPU这块则是10核的Mali-G710，并且有着8MB的三级缓存和6MB的系统缓存。

同时，OPPO Find X5 Pro天玑版采用HyperBoost全链路游戏稳帧技术，并加入了双动力X轴线性马达以及石墨烯膜散热系统，为玩家提供了出色的操控手感，同时助力天玑9000在冷静状态下持续高能、稳定输出，再结合顶级的10亿色、2K分辨率与120Hz智能动态刷新率屏幕，打游戏不仅让你有畅快体验，还有更震撼的视觉体验。超薄机身下藏着5000mAh大容量电池，支持80w超级闪充、50w无线闪充，续航持久回血超快，彻底让用户摆脱电量焦虑。 OPPO Find X5 Pro即将于明日正式开售，12GB+512GB版本售价5799元，感兴趣的朋友不妨多多关注。