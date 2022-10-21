最高直降600元！iQOO手机双十一优惠大放送

【天极网手机频道】日前，iQOO Neo7正式发布，其配备天玑9000+、三星E5 120Hz柔性直屏、5000mAh电池以及120W超级闪充等配置，售价2699元，可以说是如今性价比极高的中高端手机产品。而在本次发布会上，iQOO官方也带来了iQOO 10的全新配色――赛道特别版与曼岛特别版，同时公布了双十一的优惠计划。

据了解，本次iQOO手机双十一优惠活动涵盖了大部分机型，包括了最新发布的iQOO 10赛道特别版与曼岛特别版两款配色。具体来看，iQOO 10 8GB+256GB降价400元，售价3599元;12GB+256GB降价500元，售价3799元;16GB+256GB降价600元，售价4099元;12GB+512GB降价500元，售价4199元。

至于其他机型，基本都进行了相应的降价。其中，iQOO Neo6 SE最高降价300元，售价1999元起;iQOO Z6最高降价200元，售价1599元起;iQOO Z6x最高降价150元，售价1099元起;iQOO U5x最高降价150元，售价849元起。

总体来看，售价本次iQOO手机的双十一降价力度还是挺大的，可以说是相当具备诚意的优惠活动。尤其是iQOO 10系列最高降价600元，加之其配备着骁龙8+处理器、200W超级闪充、v1+芯片等领先行业的高端配置，产品的性价比达到了相当高的水平。

在iQOO手机的购买建议上，如果对于手机的性能、影像、屏幕、充电、续航等各方面均有着较高的需求，笔者认为iQOO 10系列绝对是最适合的产品。但如果比较侧重游戏体验，其他方面的需求不高。那么iQOO Neo系列比较合适，具体型号可根据自己的心理预期价格选购。而如果对于性能与影像并没有过高的需求，追求均衡稳定的体验，那么就选择iQOO Z系列的产品。

目前，iQOO手机双十一降价优惠活动已开启，消费者可通过预付100元定金的方式进行预定，10月31日即可付尾款等待收货了。近期有购买手机的小伙伴，不妨考虑一下iQOO手机产品。