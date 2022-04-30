苹果成为22Q2唯一出货量同比增长的顶级智能手机供应商

作者：夏初

【天极网手机频道】没有公司能在普遍走低的大环境中独善其身，除了苹果。

日前多家统计公司的数据新鲜出炉，三星、OPPO、小米等公司各自的移动智能手机出货量均出现大幅下滑，苹果是唯一一家在上一季度出货量同比增长的顶级智能手机制造商。

苹果此前公布了创纪录的第二财季财报，该公司上季收入超过970亿美元，超出预期。行业统计公司Strategy Analytics、Canalys和IDC也分享了上一季度智能手机出货量的报告。尽管确切数字和估计都有所差别，但在所有三份报告中，苹果是唯一一家在上个季度实现增长的制造商。

根据Canalys给到的数据，苹果与去年同期相比增长了8%，现在占据了总市场份额的18%。苹果在整体市场份额上仍落后于三星，但三星在上个季度下降了4%。而Strategy Analytics的报告称，OPPO和vivo等其他安卓智能手机制造商的市场份额分别下降了29%和30%。

苹果在上一季度表示，尽管供应受限，但iPhone的销售额同比增长超过5%，达到506亿美元。苹果首席执行官蒂姆库克表示，对iPhone 13系列的需求依然强劲，并预计需求将持续下去。目前国内疫情出现反复，部分代工厂产能因此受到影响。苹果预计供应链问题将持续到下个季度。

28日，苹果首席财务官卢卡・梅斯特里(Luca Maestri)表示，疫情和芯片短缺使得生产足够的产品来满足客户需求变得困难。供应限制将使苹果公司损失40至80亿美元，具体取决于供应商需要多长时间才能恢复运营。苹果首席执行官蒂姆库克表示，虽然现在几乎所有工厂都重新开工，但需要一段时间才能恢复到标准产量水平。截至目前，供应问题主要影响iPad和高端MacBook Pro机型。库克表示，未来大多数产品类别都会受到影响，这最终会影响苹果6月季度的收入。