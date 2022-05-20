骁龙之夜即将开幕 全面贴近用户生活 骁龙也是体验派

作者：夏初

【天极网手机频道】按照惯例，高通会选择在年中时段举行一年一度的“骁龙之夜”活动，而最近高通也是终于官宣，2022年的“骁龙之夜”将会在5月20日20：00在线直播。借着“5・20”这样一个特殊的日子，高通将以新技术、新产品与新合作向全球用户“告白”，本场骁龙之夜将揭幕全新的骁龙移动平台，并展现高通对“技术与体验紧密结合”的深入思考，让用户们真切感受到骁龙不仅仅是“技术派”，同样也是“体验派”。

“芯朋友，来相会。”本场骁龙之夜活动，用户们或许将再次迎来骁龙移动平台的更新。去年年末，高通正式将骁龙品牌独立，推出全新一代骁龙8旗舰移动平台。这款8系列代表着目前为止移动端的顶尖性能之一，强悍的性能、丰富的特性支持使骁龙8成为安卓旗舰机型必备的驱动核心。而全新骁龙8系列芯片定能在此基础上更进一步，实现性能、功耗的的升级优化，相信各大厂商又将竞相推出新款机型，掀起一波发布热潮。

自骁龙855移动平台起，高通开始在移动端游戏方面加大投入，本着为玩家带来更好的移动端游戏体验的初心，高通推出了Snapdragon Elite Gaming，支持超过50项特性;全新高通Adreno GPU赋予了设备Adreno图像运动引擎，带来更高的游戏帧率;可变分辨率渲染进阶版能够呈现此前难以实现的端游级复杂粒子场景渲染，为游戏厂商提供更广阔的研发空间，让移动端有机会向桌面级画质、帧率靠拢，带来堪比端游的体验。除了游戏，移动设备系统中的其他重要构成部分――连接、视频、音频、影像以及AI，骁龙都会在各个层面对移动设备进行优化，达成更为优质的体验。

回顾骁龙8，它是全球首个支持10Gbps下载速度的5G调制解调器及射频解决方案的移动平台，首款支持8K HDR视频拍摄的移动平台，也带来了首款商用的面向移动设备的18-bit ISP，能够以超过10亿色的顶级HDR10+格式进行拍摄，进一步为用户赋能。在高通Hexagon处理器加持下，移动设备AI性能大幅提升，并且渗透进游戏、影像、健康等领域，真正让科体验的提升无感化，普通用户也能拍摄亮眼的视频作品。

经过一代代技术革新，骁龙正逐渐从大家认知中的“技术派”进化成为“体验派”，对于用户使用体验的重视成为骁龙能够不断推陈出新、实现技术突破的关键内驱力。用户们能够在生活中经常听到骁龙的名字，除了大家最常接触到的手机芯片，骁龙已经逐渐将业务领域扩展到全行业。多年的积累带来的技术优势与特性使得高通能够在产业链上游为生态伙伴和消费者提供最优质的体验，这在智能手表、TWS耳机、XR眼镜乃至智能汽车领域同样如此，我们在生活中或多或少都能够接触到骁龙支持的产品。现在，我们已经能够体验到由骁龙XR芯片支持的各类XR设备，路上行驶的多款新能源智能车型中采用的是骁龙的车机座舱平台，实现自动驾驶以及车对云服务等等……

不仅仅是“技术派”，更是“体验派”，为生态伙伴赋能，为用户构建优质的生活场景。正如骁龙官方的预告那样，骁龙之夜上将带来新产品、新体验、新合作……这会是产品、生态、伙伴三位一体的全面展示。此前有爆料称，全新的骁龙8平台将采用台积电 4nm工艺打造，与骁龙8相比运行频率将提升10%左右、功耗降低30%左右，能效则更是有着30%左右的提升。

毫无疑问，本次骁龙之夜又将是一场技术与革新的盛会，更多新特性新功能与进一步升级的用户体验值得期待。而在技术与体验的注脚之外，这一场场以骁龙之夜为代表的发布会都是一个个技术进步的节点，在骁龙的技术支持下，我们正在一步步接近万物互联的智能世界。