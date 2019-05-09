中端市场的联发科12nm处理器出货超5000万

作者：黑子可可

【天极网手机频道】自从在高端市场吃瘪之后，联发科已经打定不与高通、三星、华为争夺旗舰级大蛋糕，而是选择了发力中低端市场。目前看来，这种做法是非常理性和明智的。早前，联发科内部几年了采用 12nm 制成的 Helio P60/P70出货量突破 5000 万的成绩。

来自的联发科员工@Selina_Ko在微博上放出的照片，可以看到这个纪念品的下方一行小字，写着：Helio P60/P70 成功出货 5000 万颗。虽然这两个型号衍生的众多版本包括 MT6771、MT6177、MT6358、MT6631 等等，但基本都是射频和特殊功能上的微调。Helio P60/P70 的核心部分差距不多，显而易见的台积电 12nm 工艺，CPU 采用大小四核的 Cortex A73×4+Cortex A53×4，GPU 为 ARM Mali-G72，P70 较 P60提升在于能效和 AI 性能。

据市场调研机构 Counterpoint 统计的数据显示，2018 年的十大畅销智能手机中 OPPO 占据了 5 款机型，其中 OPPO R15 最为畅销，R15 正是第一部首发 Helio P60 处理器的机型。

联发科曾在 2017 世界移动大会(MWC)上宣布带来，联发科技曦力X30( Helio X30)系统单芯片(SoC)，随后陆续投入商用，在该过程中，用户发现这颗主打 10nm 制程的 X30 旗舰级芯片，在不同项目的跑分测试上都逊于同行产品，让企图以此提升市场地位的联发科招来骂名。