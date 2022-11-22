举办MagicOS发布会暨首届开发者大会，新荣耀两周年构建开放生态

11月22日至23日，荣耀MagicOS发布会暨首届开发者大会面向消费者、合作伙伴、开发者等举办。AI使能的个人化全场景智慧操作系统荣耀MagicOS 7.0正式发布， 其四大根技术MagicRing信任环、Magic Live智慧引擎、Turbo X系统引擎、MagicGuard荣耀安全同步揭晓。同时荣耀宣布通过融合中台将荣耀各项系统增强能力开放给三方合作伙伴，携手共建万物智联大生态，共筑以人为中心的智慧互联新体验。

荣耀MagicOS7.0发布会现场图

荣耀终端有限公司CEO赵明表示，“从UI到OS是荣耀战略升级的必然。作为荣耀面向未来的战略支点，MagicOS旨在突破以设备为中心的单机OS的局限性，带来以人为中心，跨系统、跨设备、跨生态的智慧生活解决方案，打造越用越好用，越用越懂你的体验。”

MagicRing信任环，以人为中心自动成环，打造跨系统可信互联新方式

MagicOS 7.0全新发布的MagicRing信任环，是基于身份认证体系，实现跨系统多设备可信互联，使服务在设备间智慧流转和共享的技术解决方案。相比于传统互联生态下的点对点手动连接，此方案中，相同账号下的不同荣耀设备可在低功耗下实现多设备自发现、自组网、自连接，结合设备的环境感知和Magic Live智慧引擎的平台化AI能力实现原子化资源和服务随心流转与共享。

此方案带来了键鼠共享、通知和通话共享、应用接续等功能。相同荣耀账号的PC、平板和手机自动组成信任环后，可实现多设备跨端操作。用户可用PC的键盘和鼠标精准操作编辑三台设备上的应用和文档，实现图片、文件的跨屏拖拽。同时鼠标能自动判断平板、手机和PC的相对位置，自动选择穿越方向。通话和通知可自动从手机流转到当前使用的设备上进行跨屏接听、查看和回复;应用服务也可实现跨端流转接续，让用户可直接在当前设备上进行接续编辑、观看等操作，该功能目前已支持WPS、优酷、荣耀笔记等应用。

荣耀将原备忘录全面升级为个人知识收藏中心 ―― 荣耀笔记。基于MagicRing信任环，荣耀笔记支持手机、平板等平台登录和实时共享。用户三指上滑，可打开控制中心，将笔记应用在信任环中按需推送到指定设备，完成接下来的编辑工作;三指下滑，可将文章直接收藏到笔记，即便在离线状态，也可进行阅读、编辑，除图文内容外，还可收藏视频内容。此外，荣耀笔记还推出“会议纪要神器”，支持录音与笔记关联记录，会后可通过笔记内容定位语音位置，让用户“想听哪里点哪里”。

Magic Live智慧引擎，平台级AI能力全面升级，越用越好用

Magic Live智慧引擎是基于场景感知、用户理解和意图决策三大核心能力的平台型AI解决方案。在MagicUI 6.0基础上升级三大核心能力：包括采用行业领先的众包学习方式所带来的高精地理围栏升级;从30天学习周期缩短为3天到两周的学习周期的端侧用户学习能力升级;和从单意图到多意图关联的精准意图判断能力升级。这些能力在场景服务、跨设备互联、性能优化等多个方面使能MagicOS7.0。

在场景服务方面，YOYO建议可提供更加丰富的多场景个人化提醒，包括出行、观影、充电、考勤打卡、体育赛况、景区推荐等多项智能化提醒;在多意图关联服务方面，可针对工作、通勤、差旅3类关联场景理解，提供25种组合服务推荐，例如航班出行前的值机提醒和目的地天气提醒。目前上线的智慧场景服务数量已经超过10000个，服务用户超过4000万。

Magic Live强大的智慧感知能力还体现在智慧视觉上。基于AI图像语义理解的Magic文本升级，可一键识别图片中的电话、地址、航班号、快递号等文本信息，提供一步直达的关联服务，如快递可一键查询，地址可直接导航;扫描功能支持翻页自动扫描，一键生成PDF，还可自动去除阴影。

同时，荣耀MagicOS 7.0采用业界先进的隐私保护方案，消费者个人数据不上云，服务公共数据采用差分技术，在数据中添加随机噪声，完成个人信息脱敏。基于此技术的YOYO建议通过了欧洲权威机构ePrivacy的技术认证。

Turbo X系统引擎和MagicGuard荣耀安全，基础体验更稳定、更流畅、更安全

Turbo X系统引擎从内核出发，围绕对应用场景计算特征的感知，实现资源层、调控层和表现层能力深度提升的内核级资源调度方案，为用户带来操作响应和网络传输上的灵敏感、平稳感、优雅感，完成全面的感知流畅和认知流畅的体验跃升。

Magic Live全面使能Turbo X性能引擎，系统级调教打造了“同样的芯片，更好的体验”：场景级智慧调度，让OS更流畅;智能功耗引擎，带来更长续航;基于场景识别的AI图形渲染，带来更高帧率，更低功耗。

MagicGuard荣耀安全是基于“两锁一芯”纵深防御体系，实现应用权限、行为、内容的可知可控，让用户可以轻松掌控自己隐私的技术解决方案，通过芯片、系统、应用三层安全服务带来“信任、纯净、可靠”的体验。

MagicGuard荣耀安全 “两锁一芯”安全底座硬件级加密和首创双TEE(可信任执行环境)安全系统，达到金融级支付安全，是2022年发布新手机中唯一支持手机U盾的品牌，个人单次转账最高可达500万。反诈防火墙可精准识别并拦截各种诈骗手段。隐私助手可提供对系统安全的一键检测和优化能力。反骚扰雷达，能让隐身的骚扰应用无所遁形。

推出全新交互界面和荣耀字体，正式公布升级计划

MagicOS 7.0全线升级系统风格、图标、排版、字体、交互动画等各个方面，发布全新的HONOR Sans荣耀字体，旨在让用户在熟悉的风格下获得焕然一新的流畅体验。

荣耀MagicOS 7.0升级计划正式公布，将在2023年初陆续开启老机型的升级。

MagicOS7.0使能全场景生活智慧化，携合作伙伴共建开放生态

荣耀MagicOS 7.0全面使能全场景生活智慧化，在运动健康领域打造独特的运动健康平台，通过自研设备和生态运动健康设备进行运动监测和数据记录，联合医疗机构和研究机构实现平台共享，能力互助。本次正式上线运动健康APP，通过学习用户习惯，为用户量身定制运动计划，提供300+智能建议。

在智慧出行领域，荣耀宣布将和比亚迪在智慧出行场景达成战略合作，在车机融合方面做联合研发，提供给消费者更好的体验。同时荣耀出行也和百度Apollo达成合作，支持CarLife增强版。

在MagicOS 7.0上，荣耀向合作伙伴全面开放移动办公、运动健康、智能家居、智能出行、影音娱乐5大场景的22个Kit，发布了32个能力开放子解决方案。截至发布，荣耀基于MagicOS 7.0已和钉钉、安天、蚂蚁等合作伙伴共建联合实验室，与100多家伙伴实现联合共创。

MagicOS 7.0具备低代码、快速接入、生态开放等特点，让合作伙伴接入更便捷。荣耀为开发者打造了服务平台作为统一生态入口，一站式对接全流程服务。荣耀在全球5大区域部署了本地化运营团队，有针对性地帮助出海开发者们解决遇到的问题。同时，荣耀发布“荣耀远航计划”，为开发者提供价值达10亿元资源的支持，助力三方应用在荣耀生态蓬勃生长。

赵明表示，“MagicOS的融合生态建设离不开合作伙伴、开发者的紧密配合。随着荣耀全球业务的快速发展，我们希望从轻量开发、高效分发等方面入手，助力伙伴拓展全球市场，共建属于每个人的智慧新世界。”