苹果推iPhone XS/XR智能电池壳 129刀！网友：我想要的是AirPower

作者：August 责编：熊嫒

【天极网手机频道】电池，可以说是苹果iPhone的一大短板，不仅电池容量远低于Android旗舰，且耗电快、续航差，基本上都是一天一充。而为了延长iPhone的电池续航能力，苹果也给出了不少措施，比如iOS电池管理功能、低价更换电池、发布智能电池壳等等。继iPhone 7以及iPhone 6/6S之后，苹果带来了第三代智能电池壳。



苹果第三代智能电池壳

苹果第三代智能电池壳支持Qi和USB-PD快充，可同时为iPhone和电池保护壳进行充电，适用于iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR。

续航上，苹果第三代智能电池壳将为iPhone延长25~27小时的视频观看时间。其中，iPhone XS可增加33小时通话、21小时上网和25小时视频时间;iPhone XS Max可增加37小时通话、20小时上网和25小时视频;iPhone XR则可多39小时通话、22小时上网和27小时视频时间。



苹果智能电池壳

苹果第三代智能电池壳售价为129美元(约合人民币871元，iPhone 7/6/6S系列已降至99美元)，提供黑、白两款，目前仅在美国地区上架，1月18日正式开卖。不出意外，苹果第三代智能电池壳也会登陆中国市场，价格可能还是849元。



iPhone 7智能电池壳（国行849元）

不过有网友表示，虽然苹果第三代智能电池壳为iPhone XS系列和iPhone XR增加了一定的续航时间，也支持快充，但是更期待苹果无线充电枕AirPower的到来(AirPower同时支持给iPhone、Apple Watch、AirPods耳机和无线充电盒充电)。



苹果无线充电枕AirPower

苹果AirPower发布于2017年9月，因为技术遇阻至今也未发售。不过供应链消息称，立讯已经开始代工生产AirPower，预计2019年第一季度发售。