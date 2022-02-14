「2.14」氛围感拉满，vivo S12 Pro教你这样拍情人节大片

作者：墨将

【天极网手机频道】又是一年「2.14」情人节，对于情侣们来说，这个节日将被浪漫约会、鲜花、巧克力、拥抱等甜蜜的氛围充盈。别有的浪漫，由vivo S12系列为你呈现。多位情侣博主用vivo S12 Pro拍摄属于他们的甜蜜大片，算法优化、效果玩法儿让拍摄不再单调，用人像大片定格每一次心动。

落日归山海，陪伴成告白。大海给予的浪漫和情怀让爱情的誓言成为永远。海边、玫瑰、仙女棒，将这些元素集合拍摄情侣大片，无疑为原本就甜蜜的情人节氛围更加持一份浪漫。vivo S12 Pro拍摄的肤感自然，双色温柔光灯就像行走的打光师，在夜晚的环境下清晰人脸画面，质感超级加分。

鲜花是浪漫的表达方式，在铺满鲜花的房间里博主二沙儿演绎“爱对了人 每天都是情人节”。在没有摄影团队的情况下，一部手机+自拍架，轻轻松拍出双人情侣氛围感大片。前置人像的双色温柔光灯，让眼睛更有光，提升肤色的同时完善更多面部细节;使用vivo S12 Pro自带的落日灯效果，暖洋洋的落日光线直接将整体画面的氛围感拉满，分分钟get时尚大片~

创意玩法拍出不一样的情侣大片，除了落日灯效果，vivo S12Pro自带的动感模糊风格轻松一拍就能拥有高级动态氛围感，让照片不简单!

vivo S12 Pro前置5000W像素定制JNV超清传感器，加入全新ISOCELL 3.0像素隔离技术，能呈现更丰富、生动的色彩。它还有“双色温四柔光灯”，相当于“随行灯光师”，能够随时随地补光拍摄，通过调节柔光灯的色温获得不同氛围感的照片。

在算法方面，vivo S12系列升级全新的微米级焕肤塑颜技术，通过GAN技术不断学习，最终呈现百万级修图效果。首发的「立体肤色」可以根据人脸骨骼和肌肉理论，将人脸分为上万个点位，点线面进行脸部肤色分区，对不同的局部调色，从而在不损伤皮肤质感的同时改善原本的脸部肤色、加强五官立体感。

vivo S12系列影像方面软硬件一体的领先性投入，将“摄影师、灯光师、修图师”放入手机之中，成为用户情人节拍摄情侣大片的名副其实的 “口袋中的摄影团队“。

媲美专业摄影团队的人像拍摄效果之外，vivo S12系列还带来了全面提升的性能体验。vivo S12 系列搭载了性能出色的高跑分旗舰芯片，配合双效内存融合+4G与游戏BOOST模式等诸多优化，性能全面提升，能够实现王者荣耀高清模式下的90帧稳定运行。

vivo S12系列如今正在全网热销中，官网限时优惠立减100元，2499元起;指定整点赠vivo无线耳机。轻松拍摄写真级情侣大片，情人节礼品选购，快为心爱的“TA”选购一台vivo S12系列手机吧!