有生之年系列？消息称苹果正在开发真全面屏iPhone

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【天极网手机频道】3月25日消息，屏幕供应链咨询机构DSCC首席执行官Ross Young给到的消息显示，苹果正在开发真・全面屏的iPhone机型。结合Young此前的说法，苹果采用屏内的Face ID传感器最早也等要到iPhone 16这代机型，这意味着苹果在2024年之前不会使用显示屏内的Face ID技术。对于苹果来说，支持3D结构光的Face ID是目前最为成熟安全的生物识别方式，苹果此前也曾表示不会放弃iPhone上的Face ID解锁。不过如果能在更小的空间内容纳下Face ID模组，或者实现屏下Face ID，用户们用上全面屏iPhone不能说是有生之年系列，但总算是“指日可待”。

此前韩国媒体曾报道称，三星显示和OTI Lumionics正在开发新一代屏下摄像头，明年将首先在Galaxy Z Fold 5上采用，随后将在2023年秋季在苹果的iPhone 15 Pro系列机型上搭载。是不是瞬间感觉不仅13不香了，连14都不香了。

全面屏iPhone如果真的实现，将是苹果继刘海屏以来外观方面的最大改变。在对未来的全面屏iPhone抱有期待的同时，我们也还是要关注一下iPhone 14系列的相关消息。由于iPhone 12与13 mini的市场表现都不太好，苹果大概率将砍掉iPhone 14系列中的mini机型，而是将其替换为6.7英寸的Max版本。值得一提的是苹果在有意拉开Pro与标准版iPhone的配置差距。包括采用A15芯片和刘海设计的6.1英寸的iPhone14和6.7英寸的iPhone14 Max机型，以及搭载A16芯片和叹号挖孔屏的iPhone14 Pro(6.1寸)和iPhone14 Pro Max(6.7英寸)。

此外，iPhone14 Pro系列的后置相机模组将进一步升级，有望将主摄升级为4800万像素，终于换掉打磨数年的1200万像素镜头，相信苹果的影像能力能够得到进一步加强。