充电效率够用吗？OPPO Find N2 Flip超级闪充实测

OPPO Find N2 Flip地发布，让精致小巧的折叠屏设计时尚出圈，格调从里到外焕然一新，让“好用”不再成为形容词，而是实实在在的“好用”。这款新品不仅仅拥有前置3200万像素IMX709旗舰级传感器，同时还搭载了5000万像素索尼IMX890超感光大底主摄。不仅如此，在轻薄的机身下，OPPO Find N2 Flip同样拥有不俗的性能与续航表现。

天极网了解到，OPPO Find N2 Flip这一次采用的是天玑9000+处理器，协同自研NPU马里亚纳 X，带来强劲的AI计算能效。超强双芯的加持，让OPPO Find N2 Flip的综合实力更上一层楼。值得注意的是，Find N2 Flip凭借升级的铰链和堆叠技术，在小巧精致的机身下配备了4300mAh高能能量密度的电池，更大的容量也匹配了更出色的44W超级闪充。

为了进一步了解OPPO Find N2 Flip充电速率的实际表现，我们将OPPO Find N2 Flip放电至关机进行充电测试，每隔五分钟记录一次数据。实测充电10分钟，即可充进28%的电量，充满至100%耗费时间为53分钟左右，实测表现与中高端旗舰产品相当。

而快速回血+超长续航的组合，可极大缓解用户低电量焦虑，同时也让竖向折叠屏手机首次拥有叫板直板机的续航能力。目前这款全面出众的OPPO Find N2 Flip已经正式开启预约，近期有购机需求的朋友不妨多多关注。