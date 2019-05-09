华为发布旗下首款升降式镜头设计手机 售价约2100元 你会购买吗？

作者：千年

【天极网手机频道】此前外媒曾报道华为正在准备一款新机叫作P Smart Z，其最大的特点是采用升降式前置摄像头设计，这也是华为首款采用该设计的智能手机产品。而今天(9日)，这款手机正式发布。

华为

华为于今天正式发布了旗下首款配备升降镜头的全面屏手机P Smart Z，这款手机将会率先在意大利和西班牙市场上开售，售价约合人民币2100元。这款手机诞生后，也意味着华为手机几乎覆盖了目前所有全面屏的外形种类，包括18:9传统全面屏、刘海屏、水滴屏、挖孔屏、升降全面屏和滑盖设计(荣耀Magic 2)。

据了解，此次发布的P Smart Z并非是旗舰手机，而是一款定位于中端市场的手机产品。实际上，在P Smart Z之前，几乎所有升降式智能手机都是旗舰机级别。这主要是因为升降式前置摄像头设计的成本非常之高，一般不会用于中低端手机产品上。

华为P Smart Z

据了解，这款P Smart Z新机配备了6.59英寸屏幕(分辨率为2340×1080，屏幕纵横比为19.5:9)，搭载麒麟710处理器和4GB+64/128GB存储组合，前置1600万像素(光圈1.8)，后置1600万主摄(光圈1.8)+200万景深镜头，电池容量为4000mAh，运行基于Android P深度定制的EMUI系统。

华为官方对于P Smart Z的升降式摄像头给出的数据是，可承受12公斤拉力、10万次寿命、零下20度到零上60度均可工作。

华为P Smart Z

在售价方面，P Smart Z价格是279欧元，约合人民币2100元，后期国内如果上市的话，售价方面可能会更低一些。毫无疑问，这样的价格应该是目前市面上最便宜的采用升降式设计的手机了。

如果用国内市场的眼观来看，华为推出升降式设计的智能手机产品并不会让消费者感到新鲜，因为许多手机国产厂商都已经推出过类似产品。而华为选择在国外市场上发布这款升降式设计的手机，可以让欧洲市场的消费者对这款产品保持一定的新鲜感，配合极低的售价，相信能吸引不少外国友人的青睐。

华为P Smart Z

对于华为为什么能在2000元价位上推出升降式设计的问题，供应链给出了答案：华为现在推出升降式摄像头手机，主要是看重了成熟的市场，并且这个方案的成本已经没有之前那么贵了。

此前在升降式设计手机产品市场中，一直都是被OPPO和vivo这两大国产手机品牌牢牢把控。华为推出P Smart Z毫无疑问可以帮助华为在更多的国家和地区的市场上同他们竞争。可以预计的未来，随着此类产品的竞争加剧，升降式设计成本会很快下降，并且会逐渐下放到低端手机产品当中。

华为

另一方面，随着P Smart Z的发布，华为手机旗下产品线则会更加完善，覆盖更多的品类和价格段，这有助于让更多人成为华为手机的用户。或许能帮助华为向着全球第一智能手机制造商的目标进发。