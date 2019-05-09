街头玩家的新选择！荣耀20i AAPE x HONOR特别版明晚见

作者：沫酱龙汤

【天极网手机频道】众所周知，荣耀一直致力于打造融合潮酷设计和极致科技的科技潮品，并与国际先锋时尚品牌大胆跨界，不断演绎HONORTechChic科技潮流。荣耀20i发布的时候，荣耀与先锋潮牌AAPE来一次激情碰撞，推出了荣耀20i AAPE x HONOR 特别版，让年轻用户在享受科技潮品的过程中，拥抱随性自由同时多元包容的年轻精神，是街头玩家非常值得考虑的选择。

荣耀20i AAPE x HONOR 特别版共推出了丛林粉和幻野蓝两个配色版本，以迷彩元素和前卫的色块搭构了背面设计的主调，并印刻了AAPE的经典logo "moon face"，给手机增添了不少俏皮元素，使其视觉观感更为年轻活泼，拿在手中极为吸睛，而且其极具个性元素的设计，深度诠释而来硬核科技和先锋潮流碰撞的色彩。

此外，荣耀20i AAPE x HONOR 特别版基于软硬件协同优势，带来了业内最高3200万像素前置镜头，可支持海报打印，并且在专业算法的加持下，该机还实现了千人千面、口红校色以及光线矫正等自拍效果，配合3200万高像素前置镜头和AI美颜算法，荣耀20i不仅可以清晰捕捉人物气质的所有细节，而且还可以智能识别人的五官、肤色、年龄和性别等特征，为用户量身打造专属的美颜效果，从而实现千人千面的自拍效果，为用户带来更好的拍照体验。

据悉，荣耀20i AAPE x HONOR 特别版采用6.21英寸珍珠屏，分辨率为2340×1080，屏占比超过了90%，搭载麒麟710处理器，配备6GB内存+256GB存储，电池容量为3400mAh。新品荣耀20i AAPE特别版将于5月10日晚上8点在阿里拍卖会上进行拍卖，6GB+256GB售价为2199元，感兴趣的朋友一定不要错过了。