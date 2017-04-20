奔驰E车主气哭 全新宝马5系亮相完虐三叉戟

【天极网手机频道】在2016年的北美车展中，奔驰发布了全新一代E系，关注度之高让老对手宝马倍感压力。而在不久前的北美车展中，全新一代宝马5系也完成了正式亮相。本次上海车展，宝马携新5系登台亮相。新车与宝马7系采用了相同的CLAR平台打造，底盘代号为G30。有消息称新车将会在2017年年底正式引入国内，届时，将会对目前奔驰E级在国内的畅销趋势造成冲击。

宝马5系在国内市场C级车市场已经征战多年，连年的高销量得益于国内众多“宝马粉”的热捧。而随着全新一代奔驰E级的上市，其均衡的表现迅速得到了众多消费者的青睐，宝马5系所面对的压力不言而喻。而随着全新一代宝马5系的推出，国内C级车市场的竞争也将会更加激烈。

在外观上，新5系被冠以“小7系”的称号，可见其与新一代7系的相似度之高。从现场实拍的图来看，就连前翼子板下部的银色装饰设计这样的细节都与7系如出一辙。中控台、方向盘、液晶屏等细节处都会让人觉得这就是7系的内饰。与奔驰E级相比，这一次宝马终于走在了前面。

现款国产宝马5系的售价区间为43.56~77.86万元，而国产奔驰E级售价区间在42.28~62.98万元。全新宝马5系要想获得更大的竞争力，其国产长轴距车型的售价至关重要了。

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（ 作者：Yvhona 责任编辑：李子欣）

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