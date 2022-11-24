OPPO Reno9系列深度定制3200万超感光猫眼镜头

【天极网手机频道】11月24日，OPPO召开新品发布会，发布了全新的OPPO Reno9系列，其轻薄优雅的外观、均衡稳定的性能、极致流畅的系统体验等特性，再次引起广大消费者的关注。而在这诸多优势当中，影像无疑是最受人关注的重点之一。今天，我们一起来解析一下这款新品的影像水平。

以OPPO Reno9 Pro+为例，其搭载的是5000万像素索尼IMX890大底主摄、800万像素120°超广角摄像头以及200万像素4cm微距镜头的后置三摄影像模组。高像素的大底主摄具备超高的解析力，并且支持光学防抖，抓拍、夜景等场景下成片率更高。

而在前置方面，与索尼深度定制的旗舰级传感器IMX709超感光猫眼镜头，带来了更加极致的人像自拍效果。其集成了OPPO自研的RGBW图像融合单元，让IMX709超感光猫眼镜头在本身强大感光能力的基础上，进一步提升色彩还原和暗光拍摄的能力。

同时，由于OPPO Reno9系列具备强大的AF自动对焦系统，能够实现2x放大的自拍效果。因而在拍摄眼、鼻、嘴、下颌线等部位超清特写时，细节层次更加分明，美颜效果恰到好处，哪怕是睫毛也清晰可见。

此外，OPPO Reno9 Pro+内置了马里亚纳MariSilicon X芯片，拥有强大的AI计算能效、领先的Ultra HDR能力、无损的实时RAW计算、最大化传感器能力的RGBW Pro等优势，影像水平进一步获得提升。

由此来看，OPPO Reno9系列在影像方面的表现还是比较不错的，尤其在前置拍摄上，深度定制的3200万超感光猫眼镜头，即使是在逆光环境下，人像脸部轮廓依然清晰，与背景的融合度也较高，并不会直接脱离开来。所以，在同等价位下，如果你想要购买一部人像拍摄优异的手机，那么我会优先推荐你OPPO Reno9系列。