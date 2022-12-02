滑雪触发iPhone 14车祸检测？官方发布更新

【天极网手机频道】今年苹果发布iPhone 14系列以及Apple Watch系列时，带来一项重磅升级，这些硬件设备具备检测用户是否遭遇车祸的功能。但最近有用户发现，自己在滑雪过程中穿戴的Apple Watch以及iPhone 14产品触发车祸检测功能，并且意外拨打了紧急服务。

据官方介绍，支持车祸检测功能的设备内置多个传感器，包括运动传感器、麦克风、气压计、 GPS、CarPlay 和蓝牙进行协同工作。当车祸发生时，这几个传感器会同时工作，检测用户多个方位的情况，甚至能够判断翻车情况。

如果用户在预设时间内没有对屏幕提示信息作出响应，那么系统将会自动通知紧急联系人和救护中心。其中运动传感器可以检测到撞击的精确时刻，以及车辆运动或轨迹的任何变化;麦克风用于检测可能预示着崩溃的巨大声音水平，只有在驾驶时，麦克风才会打开;当安全气囊在窗户关闭时展开后，气压计可以检测到气压的变化;GPS可用于任何突然缺乏移动之前检测速度，并通知设备它正在路上行驶;CarPlay 和蓝牙会给算法一个信号，表明手机在车上，并注意可能会发生的事故。

据犹他州的调度员称，目前误拨打911电话的数量在增加。他们经常在接到电话后，称这个苹果手表或iPhone的主人发生了严重的碰撞，或者他们遇到了车祸，人们一开始在电话中并没有回应，因为他们不知道这个电话已经拨出，之后他们通常会说，“奥，我很抱歉，我在滑雪。一切都很好”。

该调度员还表示，如今每天都会接到3到5个类似的苹果设备紧急电话，并且没有一个是用户主观意识下拨打的。同时有网友证实，滑雪确实可以触发车祸检测功能，一位用户称，他在以中等速度下山时，他的苹果手表开始拨打911。因此在滑雪时，用户最好关闭iPhone 14上的车祸检测功能。

这也能侧面看出苹果在车祸检测中的算法还存在一些问题，不能精准识别用户所处环境，导致这些问题的出现。对于这种情况，苹果日前发布新的固件iOS 16.1.2，并且在更新说明中有一项就是“iPhone 14和iPhone 14 Pro机型的车祸检测实现优化”。这也说明苹果已经关注到这种情况的发生，已经开始着手优化相关体验。

据悉，此前就有博主在遭遇车祸时触发车祸检测功能，并在车祸检测触发后，会有苹果客服打来电话，询问是否需要拨打120救援，而该博主证实，苹果客服为真人而并非机器人。博主表示，“电话是人工客服打来的，不是机器人!真的很有必要，就冲那一句我是手表客服，您似乎出了车祸，是否需要帮您120 救援，我觉得值了。”

可以看出在车祸检测这项功能上，苹果还是投入了巨大的人力和精力，这也意味着这个功能从设计之初就不是一个为了噱头而诞生的功能。所以对于车祸检测功能而言，目前正处于实装初期，出现问题也无可厚非，相信之后苹果会着重优化这项功能。