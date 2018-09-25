黑鲨游戏手机新机工信部入网：吃鸡的秘密在这里！

【天极网手机频道】随着王者荣耀、吃鸡手游等一批竞技类手游的大热，普通的智能手机由于存在的功耗高、发热严重等问题提似乎已经逐渐无法满足手游爱好者了。许多手机厂商瞄准机会，开始在游戏手机领域发力，纷纷推出自家品牌的“游戏手机”。其中雷蛇Razer Phone、黑鲨游戏手机、努比亚红魔游戏手机、华硕ROG游戏手机等陆续推出，将游戏手机概念推向高潮。

黑鲨游戏手机

今年四月份，黑鲨科技发布了第一代黑鲨游戏手机，虽然此前大家都没听说过黑鲨品牌，但是黑鲨依靠小米作为强大背景和资源，很快就一炮而红。而现在，黑鲨科技即将带着它的第二代黑鲨游戏手机来了。

今天(9月25日)，一款型号为AWM-A0的黑鲨游戏手机通过工信部入网许可。喜欢FPS游戏的玩家应该知道“AWM”是什么意思。从外观上来看，新款黑鲨手机与上一代相比，最大的变化就是是双摄位置居中呈竖形排布，同时指纹识别模块移至背部双摄下方。

从中国工信网的参数来看，新款黑鲨游戏手机的机身三围尺寸为160×75.26×8.7mm，略小于上一代(161.62×75.4×9.25mm)，屏幕尺寸为5.99英寸保持不变，电池容量为4000mAh。

第二代黑鲨游戏手机参数信息

不过中国工信网并没有透露这款手机的配置。不过在高通骁龙855没出来之前，黑鲨游戏手机应该会使用目前旗舰芯片高通骁龙845。另外，第二代黑鲨游戏手机有望配备8GB LPDDR4X内存+UFS 2.1闪存。

第二代黑鲨游戏手机入网照片

“游戏手机”是今年新起的一个手机垂直细分领域，近些年手游的白热化也促成了“游戏手机”的诞生。根据对游戏笔记本的认识，人们会认为游戏手机也同样有酷炫的外观和高端的硬件配置，以及专门为游戏玩家量身定制的便捷功能。

事实上也正是如此，目前市面上的游戏手机基本都是搭载骁龙最顶级的旗舰芯片。但是搭载骁龙845的手机有很多，可并不是所有的手机都能叫“游戏手机”。需要明确的是，相比普通智能手机，专业游戏手机需要对SoC、操作系统、游戏等进行更多时间的打磨与适配。

游戏手机

除了高性能的要求外，笔者认为。一个让人眼前一亮的外观和舒适的操作手感也是一款游戏手机必备的素质。对比市面上的游戏笔记本，无论是戴尔的外星人系列笔记本还是华硕玩家国度系列笔记本，除了性能上的绝对优势，酷炫的外观也更符合游戏本的定义。

再来看黑鲨游戏手机的外观，黑鲨手机整体看上去造型圆润，大弧度的R角处理与手指关节弧度高度匹配，加上2.5D玻璃面板，打游戏时握感不错。而背面就是典型的“游戏风”设计，一下子就与普通的智能手机拉开了距离。中间绿色的Logo相当抢眼，跑车流线造型，线条硬朗，并且采用“阶梯式”设计，与其说它是一款手机的背面，倒更像是一辆跑车的车顶。

另外，“液冷散热”系统也已经成为游戏手机的标配。手机散热一直是一个老大难问题，不过游戏手机问世之后，创造性得使用了台式电脑才有的液冷散热系统，可以说极大缓解了游戏过程中手机发热严重的痛点。

手机液冷系统

随着近期不断有手机厂商发布新的游戏手机，可以预见，不久之后可能会有更多的厂商加入到“游戏手机”这一细分领域的竞争当中。而随着各大游戏厂商逐渐转型做手机游戏，越来越多的经典PC游戏转移到了手机平台，那么游戏手机是否会取代传统的掌机呢？未来，游戏手机又会有怎样的突破呢？十分令人期待。

（ 作者：徐林辉 责任编辑：徐林辉）

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