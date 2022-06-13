Reno8系列热销！助力OPPO手机出货量瞬时大增

作者：云隐

【天极网手机频道】在618期间，手机市场的热度有所上涨，不少手机厂商频频传出捷报。根据《华尔街见闻》消息，从市场调研机构统计的数据来看，2022年第23周(5月30日-6月5日)，OPPO出货量以17.8%的市占率排名国内智能手机市场第一。自6月1日OPPO Reno8系列开售以来，消费者对于这款新品的热爱只增不减，助力OPPO手机出货量短时间内大增，才斩获下如此优秀的战绩。

作为OPPO Reno系列的新作，Reno8系列无论是在外观设计，还是基础配置方面，都有着相当不错的表现。基于消费者的喜爱以及用户体验的一致好评，笔者这就带你们一览OPPO Reno8系列的风采。

OPPO Reno8系列依旧沿用“中杯、大杯、超大杯”的策略，并且在外观方面提供了不同的配色。OPPO Reno8拥有微醺、晴空蓝、夜游黑三款配色;OPPO Reno8 Pro拥有微醺、邂逅蓝、夜游黑三款配色;OPPO Reno8 Pro+拥有逍遥青、漫游灰、暗涌黑三款配色。三个版本的配色基本都有自己独有的配色，同时继承了Find X系列的一体化流线设计，与铝合金属中框自然过渡，将极简、克制和淡然表现得淋漓尽致，带来浑然天成的视觉感受，也塑造了舒适趁手的触感。

基础配置方面，OPPO Reno8搭载天玑1300，OPPO Reno8 Pro采用第一代骁龙7移动平台，OPPO Reno8 Pro+则内置天玑8100-MAX。这三款处理器兼顾了性能与功耗，表现十分均衡，尤其是天玑8100-MAX，在同档位手机中属于天花板级别的存在。在如此配置下，OPPO Reno8系列完全足以支撑起时下任何大型手游的运行，例如高负载的《原神》、《王者荣耀》等手游。

影像方面，除OPPO Reno8外，OPPO Reno8 Pro与OPPO Reno8 Pro+均内置了自研影像专用NPU芯片――马里亚纳 MariSilicon X。作为高端旗舰OPPO Find X5系列上所搭载的芯片，下放至OPPO Reno8系列使用，属实令不少人感到意外。其实现了18TOPs@Int8(等效72TOPs@Int4)的惊人算力、领先行业的20 bit Ultra HDR能力、实时RAW计算等四大突破。同时，配合“5000万像素广角主摄像头+800万像素超广角摄像头+200 万像素微距镜头”后置三摄影像硬件模组，筑就了OPPO Reno8系列的“双芯人像旗舰”之称。

在其他配置方面，三个版本分别采用6.43英寸、6.62英寸、6.7英寸，最高支持120Hz刷新率以及360Hz触控采样率，带来丰富的显示效果。充电与续航方面，三个版本均配备了4500mAh的大电池以及80W闪充，缓解了现如今大众普遍存在的“电量焦虑症”。

售价方面，从官网来看，OPPO Reno8系列的起售价为2499元(8+128GB)，OPPO Reno8 Pro起售价为2999元(8+128GB)，OPPO Reno8 Pro+起售价为3999元(8+256GB)。综合价格与配置来看，OPPO Reno8系列的性价比确实很高，尤其是拥有马里亚纳 MariSilicon X芯片的OPPO Reno8 Pro与OPPO Reno8 Pro+，在影像方面的体验属实是有着较大的提升。

笔者以为，如果对于影像没有太高的需求，OPPO Reno8足以满足用户对于外观、性能、充电以及续航的需求。而如果对于影像有着更高的追求，那么，OPPO Reno8 Pro与OPPO Reno8 Pro+内置的马里亚纳 MariSilicon X芯片，是能够带来更加精彩纷呈的影像体验。目前，OPPO Reno8系列正处于618火热促销中，感兴趣的小伙伴可以前去了解一下。