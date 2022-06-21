iOS16 beta2的更新要来了？iOS16 beta1两周深度体验报告！

作者：杨童博

【天极网手机频道】就在两周前，苹果的WWDC 2022正式召开，用户期待已久的iOS16也终于发布，在深度体验iOS16 beta1后，这个系统值得升级吗？

众所周知，iOS的在WWDC发布的开发者测试版系统中通常会有许多bug，官方会不断迭代升级到稳定版，然后伴随着新iPhone的发布一起亮相。所以官方也并不建议普通用户升级该测试系统，可无奈好奇心作祟，还是升级了iOS16，并且深度使用了半个月。

首先iOS正如发布会所说带来了许多新功能，其中最直观的一处改动就是自定义锁屏的加入，当然这也不禁让人调侃，苹果终于用上了安卓的先进技术。

用户可以在锁屏状态下长按屏幕进入创建界面，可以创建多个锁屏，并支持添加小组件，其中内置了天气、天文锁屏。还有emoji锁屏和个性化锁屏等不同风格的锁屏，可以针对锁频时间，定制字体、颜色，使得iPhone可以在锁屏界面下也能够直观地展示更多信息。

同时还支持不同的锁屏绑定不同的专注模式，更换锁屏也能启动相对应的专注模式。

最重要的是系统内还加入了wifi查看密码和支持自带输入法震动的功能。不过相比起这些已经被大多数人所熟知的新功能，iOS16 beta1目前所存在的问题更值得深究。

更新完iOS16后，手机的发热明显加重，并且耗电量增加，轻度使用一小时从100%掉到了75%，与此同时，部分手机的电池健康度可能会不同程度地下掉。

而且iOS16的第三方应用也或多或少地存在一些问题，其中比较影响日常体验的就有微信刷朋友圈或是群聊会有一定概率闪退，企业微信无法汇报日报，爱奇艺戴上Airpods后没有声音。

最不能让人忍受的是打开哔哩哔哩后观看视频，右下角的全屏按钮完全失效，微博和优酷也会有类似问题，如果想要全屏就只能打开iPhone的自动旋转功能，这对于我们这些喜欢躺在床上刷视频的人来说，无疑就是灾难，只能端端正正地摆好手机让它一直横屏，稍微动作一大就会变回竖屏。

尤其是淘宝、拼多多这类电商平台会出现图片无法加载等问题，想了想好像也算合理，苹果一定是想阻止我们在618期间剁手，把钱都留着乖乖升级iPhone 14，真有你的啊苹果!

所以在解决上述问题之前，还不建议大家升级到iOS16 beta1，至于iOS16 beta2什么时候出，大概就是本周四的凌晨，按照苹果一贯的尿性，测试系统往往两周一更。

我也会在iOS16 beta2发布后的第一时间升级体验并给大家带来最新的体验报告，虽然iOS16的亮点颇多，但是优点还是无法压过缺点，如果bug依然很多，大概率我还是会退回iOS15.5。所以大家千万不要用主力机升级iOS16系统。