乔布斯女儿火力全开，疯狂吐槽iPhone 14毫无创新！

作者：骷

【天极网手机频道】自从苹果发布了iPhone 14系列以来，网上关于iPhone 14的争议越来越大，不少人认为iPhone 14完全没有升级的必要，只是为了升级而升级的产物。昨天，就连乔布斯的女儿也发表言论，抨击了iPhone 14的毫无创新。

iPhone 14 和新的 iPhone 14 Plus 整体设计与 iPhone 13 相同，但更大的 6.7 英寸尺寸取代之前的 5.4 英寸 iPhone 13 mini 尺寸。两种型号都采用了 Retina XDR OLED 显示屏，峰值亮度高达 1200 尼特。在芯片选择上，iPhone 14基础版本则是没有获得Pro系列的迭代性升级，而是采用了与iPhone 13 Pro系列相同的满血A15。

最重要的是，iPhone 14 Pro系列升级了药丸屏，同时带来了全新的交互动画“灵动岛”，不过这些升级并没有下放到iPhone 14基础版本。这就导致实际上iPhone 14基础版本在外观方面几乎与iPhone 13的基础版本没有任何差别，甚至连摄像头摆放位置都是一模一样的。

iPhone 14同样采用了超瓷晶面板，在屏幕硬度上要远远领先于其他手机，同时1200尼特的峰值亮度也让这款屏幕的整体观感得到了前所未有的提升。不过遗憾的是，这次的iPhone 14屏幕并不支持ProMotion高刷技术，屏幕刷新率依旧保持为60Hz。

这次的iPhone 14全系也将支持卫星通信。为了解决手机功率低导致的与卫星通信的带宽问题，苹果自研了文本压缩技术，能够将文本信息缩小三倍，让用户15秒就能发送一条消息。

不过诚然如此，依旧引来了不少网友的吐槽，其中就包括了乔布斯的女儿。她在ins上嘲讽了最新的 iPhone 14，其分享了一个表情包，表示升级新手机变得轻而易举。“在苹果今天宣布之后，我就从 iPhone 13 升级到了 iPhone 14。”配图是一名男子拿着一件和他目前穿在身上相同的一件新衬衫。

虽然iPhone 14基础版本的售价相较之前并没有涨价，但是随着iPhone 14的上市，第三方的iPhone 13 Pro系列第三方价格仅比iPhone 14基础版本贵了两三百人民币。

这也就意味着，iPhone 14除了新增一些不痛不痒的新功能包括国内无法使用的卫星通信等，几乎全面被iPhone 13 Pro系列超越。更好的屏幕，更好的影像效果，更好的机身材质，独占的ProMotion等等，都是iPhone 14所不具备的，而用户获得这些只需要付出两三百块钱。

所以不少网友疯狂嘲讽，与其购买一台iPhone 14，不如购买去年发布的iPhone 13 Pro系列。对于想要升级iPhone 14的用户，除了Pro值得购买，可以说iPhone 14基础版毫无亮点，甚至根本不值得看一眼，这也是为何苹果在第一时间全面下架iPhone 13 Pro系列的原因吧。