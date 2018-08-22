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董明珠造芯，罗永浩建系统，国产自主研发之路开启

Yesky天极新闻 2018. 08. 22 作者：stenpan 责编：潘宇
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　　【天极网手机频道】中兴美国制裁之后，国人终于意识到了知识产权的重要性。大家都知道，我国的半导体行业起步比较玩，关键技术远落后于日韩企业和欧美企业。由于缺乏关键技术，国内手机电脑等行业的芯片都是来自海外企业，被人牵着鼻子走。因此国内的科技公司纷纷将半导体行业作为自研技术的突破口。

董明珠造芯，罗永浩建系统，国产自主研发之路开启

　　在移动手机芯片领域，华为经过十多年的技术积累，成功跻身该领域的前列。目前，华为海思麒麟芯片在性能、销量、口碑等方面均已和行业领头羊肩并肩的水准。其中麒麟970芯片更是行业中首款搭载NPU人工算法的产品，这一点三星、高通、苹果等国际知名的品牌也没有实现。有了自主研发的技术，华为在行业中的地位也一路攀升，拥有绝对发言权。

董明珠造芯，罗永浩建系统，国产自主研发之路开启

　　想要以科技兴国，单凭华为一家公司可不行。董明珠作为老一辈白手起家的企业家深知这个道理。于是，格力电器开始行动起来，注册了一家全资子公司――珠海零边界集成电路有限公司。据了解，该公司注册于8月14日，注册资金10亿元，由珠海格力电器股份有限公司100%控股，由格力电器董事长董明珠出任董事长。

董明珠造芯，罗永浩建系统，国产自主研发之路开启

　　该公司属于软件和技术服务业，经营范围包括：半导体、集成电路、芯片、电子元器件、电子产品的设计与销售。此前，董明珠曾公开表示，将斥资500亿元投入到芯片制造当中。她还指出，争取在2019年格力空调全部用上自己的芯片。看来，“董小姐”的芯片计划这次真的要实现了。

董明珠造芯，罗永浩建系统，国产自主研发之路开启

　　除了硬件企业，互联网公司也兴起了自研风。8月20日，罗永浩在锤子科技新品发布会上直言，将彻底抛弃安卓系统。在半年到一年事件内，开始启动自研系统的工作。他特地强调，锤子科技这次要做真正的OS而不是UI，从底层系统开始，而不是基于Android进行修改，而且这个系统不针对于手机。也就是说，很有可能也会支持手表、物联网终端等等。

董明珠造芯，罗永浩建系统，国产自主研发之路开启

　　在智能时代，技术毫无疑问是经济命脉，谁掌握了技术要领，谁就拥有发言权。无论是造芯片还是建系统，研发的投入都很大，收效也比较慢。但是只要这些企业能熬得住，相信伴随着国产自研之路的开启，在不久的未来我们将用上真正的“国产”产品。

作者：stenpan责任编辑：潘宇）
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