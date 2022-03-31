华为nova9 SE成2000元购机首选，三大理由令你心服口服！

作者：知寒

【天极网手机频道】凭借专注“潮美设计”和“影像体验”的产品理念，华为nova系列一直以来深受年轻人的喜爱，短短几年间便拥有近2亿忠实粉丝用户。本月中旬，华为再次发力带来了 “年轻人的一亿像素鸿蒙手机”――华为nova9 SE。华为nova9 SE上市后迅速跻身为2K元价位段高品质首选机型，显现出了它强大的市场竞争力。

我们从电商平台中统计了一些来自华为nova9 SE的用户评价，他们均表达了自己对新机的高度赞许之情：外观时尚大气、手感好、拍照效果非常给力、鸿蒙系统也超级流畅……甚至有网友称这已经是他入手的第四部华为手机，非常给力且值得信赖。由此，能够明显看出华为nova9 SE在各方面都符合绝大多数用户的购机要求。

首先，现如今年轻消费者们更加注重手机的屏幕和外观设计。华为nova9 SE采用了一块6.78英寸中置单摄挖孔屏幕，同时支持90Hz高刷新率和270Hz触控采样率，无论是日常滑动还是玩游戏都能保证流畅响应。另外，该机屏占比进一步突破极限，屏幕上额头宽度仅为1.1mm，左右两侧边框宽度仅为1.05mm，实现了超窄边框全视屏，屏占比更是高达94.85%，给用户带来更沉浸的视觉体验。

华为nova9 SE的背面延续了“星耀环”经典相机造型，镜头排列对称有序，搭配冰晶蓝、贝母白、幻夜黑三种不同机身配色，后盖为3D玻璃材质，不仅观感上熠熠生辉，并且触感细腻轻薄，更符合年轻人的高颜值气质。

其次，优异的影像表现也是我们在购机时最看重的核心功能。华为nova9 SE配备有一亿像素AI四摄影像系统，一亿像素的主摄镜头能够拍摄出高解析力照片，呈现出更多画面细节，支持3倍无损放大。同时，利用九合一像素融合技术，可大幅提升暗光环境成像，让用户拍出清晰明亮的夜景照片。

除了一亿像素的主摄镜头外，华为nova9 SE还配备一颗800万像素超广角镜头、一颗200万像素景深镜头、一颗200万像素微距镜头，基本能够满足年轻用户的所有拍照需求。前置1600W像素广角镜头，支持自动超广角切换和AI自适应美颜功能，延续着nova系列一贯广受好评的优异自拍能力。

最后，在鸿蒙系统的加持下，华为nova9 SE丰富的影像玩法。你不仅可以利用华为手表实现远程遥控拍照，还支持手机前后录像一次成片、双景同时录像、4K Vlog等创意拍摄，充分满足当下年轻人新潮流行的功能需求，给自己的朋友圈增光添彩。

鸿蒙系统还能够保证长达36个月系统不卡顿，拥有鸿蒙智慧通信、万能卡片跨设备文件管理、和超级终端等全场景智慧生态体验，搭配66W超级快充彻底解决掉“续航焦虑”，让华为nova9 SE不仅是你日常生活中的贴心管家，也是工作时得心应手的好助手，大幅提升办公效率。

除了以上功能外，华为nova9 SE还带来了一个有意思的功能“桌面萌宠”。目前，桌面萌宠已经上线知名潮流IP“B.Duck小黄鸭”及华为主题原创IP“猫镇・布鲁斯”两个萌宠形象，TA们都拥有自己的小个性，随心穿梭于手机桌面和温馨小窝。用户可以自定义萌宠及主人的昵称，同时，可享有“桌面萌宠”的贴心提醒、真挚守护、趣味交互等独特的暖心功能。

从外观、屏幕再到影像、系统，华为nova9 SE各方面都完美解决了当下年轻用户最关心的体验痛点，再搭配2199元的起售价，难怪一开售便销量如此火爆。目前，华为nova9 SE正在官方商城火爆热销，现在到华为授权零售商购买华为nova9 SE，还可限量获得nova星人形象的精致手办礼品，大家感兴趣的话就赶紧去看看吧。