手机就是“车钥匙”：OPPO与特斯拉中国合作数字车钥匙上线

作者：弈秋

2022年4月26日，OPPO官方与特斯拉中国完成了对汽车应用数字车钥匙功能的合作，这项合作成果目前全面适配特斯拉Model 3和Model Y的全系车型。为这两款车型的特斯拉车主中的OPPO手机用户，带来靠近车门无感解锁、离车后自动落锁的全链路无缝出行的数字体验。

特斯拉车主是OPPO手机的用户，便能够直接在手机的「钱包」应用中，快速添加数字车钥匙。以后手机除了供日常使用外也可以直接当做车钥匙使用。

当然想要赶紧拥有这把车钥匙，需要OPPO手机下载一个「特斯拉」APP应用，在APP内登录车主个人的特斯拉账户即电子邮箱地址。这个电子邮箱地址会在前期车主购买特斯拉的时候，特斯拉官方给予提供。APP登录成功后，车主打开「钱包」应用就能同步数字钥匙信息。

打开「钱包」应用界面点击【开卡】，进入到【卡包管理】，车主就可以根据自己的需求添加【车钥匙】。然后选择【特斯拉】选项，登录自己的特斯拉账户就可以成功添加数字车钥匙。

成功添加了车钥匙后，只要车主携带OPPO手机靠近汽车，就无需点击手机开锁，可以进行智能解锁;待车主关上车门离开后，汽车没有感应到OPPO手机的信号便会自动上锁。

当然为了能够给车主提供更好的用户智能体验，OPPO官方通过针对ColorOS系统底层的优化，使得系统性能有所保证，从而确保OPPO数字车钥匙可以拥有稳定、顺畅和无感的体验。

目前OPPO手机的配置机型有Find X5 Pro、Find X5、Reno7 Pro、Find N几款，而且手机系统版本需要升级至ColorOS 11.2及以上，另外更多机型后期持续适配中。而特斯拉app需要更新至4.7.3-1022版本，更多特斯拉车型OPPO也在逐步适配中。

据悉，这项数字钥匙的技术项目包含在OPPO智行方案中。OPPO智行是OPPO推出的一套跨终端、全场景的系统出行解决方案，合作厂家已经超过80家，涵盖汽车厂商、两轮电动车厂商、Tier1厂商以及出行服务方等。预计2022年，OPPO智行将落地超过1500万辆车。

这次OPPO与特斯拉中国合作数字车钥匙已经上线，车机互联技术的运用着实诚意十足。对相关后续感兴趣的朋友，可以继续关注OPPO官方了解详情。未来，OPPO或许还有不错的亮眼表现让我们拭目以待。