英特尔CEO：芯片短缺将延续到2024年

作者：夏初

【天极网手机频道】芯片短缺可能不止会延续到2023年了。英特尔首席执行官Pat Gelsinger暗示，芯片短缺问题可能要到2024年才能完全解决。这距离他预测“全球芯片短缺将至少持续到2023年”仅仅过去了6个月。

“我们相信整体半导体短缺现在将延续到2024 年，与我们之前对 2023 年的估计相比，因为设备短缺确实在拖累全行业的供货速度，现在的速度慢于我们早些时候的预期，其中一些工厂的产能将面临更大的挑战。”

“芯片短缺”是一种复杂的、不断演变的情况，不会每次都影响到每一种芯片。随着事情的发展，一些行业和某些类型的零件受到的打击比其他行业更严重。事实上，英特尔自己的芯片做得相当不错。Gelsinger在公司2022 年第一季度财报电话会议上表示，“多年来，英特尔晶圆厂和基板供应首次接近满足客户的需求。”

Digitimes最近报道称，芯片制造设备供应商的支持时间已超过 18 个月，而去年仅为 6 个月。CPU、GPU和游戏设备是最受关注的受到芯片短缺影响的项目，但供需似乎已经开始趋于平衡。不过网络芯片供应商仍处于严重的芯片短缺之中，Gelsinger认为它已经减缓了 PC的出货量。

不错值得一提的是，英特尔将客户计算部门(主要负责处理消费者处理器等)本季度下降 13% 的原因归因于“苹果CPU和调制解调器业务的下滑”和“OEM 库存消耗”以及“消费者和教育需求下降”――也就是学校购买的 Chromebook 减少了，而苹果几乎完全脱离了英特尔转而采用自研M1系列处理器，这让英特尔笔记本电脑面临前所未有的尴尬局面。

为了应对芯片短缺，英特尔大力投资新生产线，在俄亥俄州、亚利桑那州和德国建立了新的晶圆厂，尽管目前的时间表表明，在芯片短缺结束之前，这些新晶圆厂都不会上线。位于亚利桑那州的第一批新晶圆厂计划要到2024年才能开始运转。