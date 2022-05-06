iPhone 14系列详细配置曝光，正面“魔改”后的iPhone还会真香吗？

作者：毛毛

【天极网手机频道】根据以往果粉在每年秋季发布会之前骂苹果骂得有多凶，后面新机上市之后就有多香的例子来看，今年iPhone 14系列不出意外依旧在挨骂。自从iPhone 14系列进入工程验机阶段之后，外观设计已经成为定局，即便是骂声一片苹果依旧不改。虽说已经做好了被“丑哭”的心理准备，但是今天有博主曝光一组iPhone 14系列的渲染图，还是有种震惊三观的感觉，同时渲染图还附带了新机的详细配置信息。

iPhone 14 系列此次或将带来 iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max 四款机型。根据渲染图显示，iPhone 14 Pro系列的两款机型在外观上完全保持一致，正面摒弃掉了祖传的铁刘海，改用了感叹号的挖孔设计，其中右侧的单孔为前摄，左侧的条形孔为Face ID组件，虽然丑，但确实是提高了点屏占比，这与之前网传的消息符合。

屏幕参数上，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max分别采用了6.1英寸、6.7英寸的屏幕，同样是配备了120Hz的ProMotion自适应高刷屏。

值得注意的是，此次iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的影像参数终于用上了4800万像素而非那颗祖传的1200万像素镜头，同时还支持8K视频录制，相比让不少iPhone用户热泪盈眶。加上核心配置上搭载了最新一代的A16仿生芯片，大概率又是“碾压”安卓机的一年了。

另外，iPhone 14 Max是首次新增的型号，与iPhone 14 Pro系列设计不同，iPhone 14系列两款机型均采用铁刘海的设计，支持Face ID面容识别。屏幕尺寸达到7英寸，分辨率2778 x 1284，458PPI，90Hz的屏幕刷新率。处理器上，iPhone 14 Max用的还是A15，不过内存升级到6GB容量LPDDR4X，存储提供128GB和256GB两种版本，与去年的iPhone 13 Pro相同。相机方面，苹果大概率是为了让大家区分iPhone 14 Max和iPhone 14 Pro，所以iPhone 14 Max无缘4800万像素镜头。

至于价格方面也会相应提高，6.1寸的iPhone 14预计799美元起，Phone 14 Max预计899美元起，iPhone 14 Pro预计1099美元起，iPhone 14 Pro Max则大概是1199美元起。

话再说回来，苹果的这个“铁刘海”自从iPhone X时代就开始用了，好几年都是一个造型，如今苹果终于要改设计其实是一件值得开心的事，但最终的设计结果可能不那么的能让大众接受，毕竟相比于如今的国产手机来说，iPhone 14系列的设计倒是显得有点土里土气的。但就像开头所说的，在发布之前骂声有多大声，开售之后就会有多香，参考之前iPhone 11系列的后置三摄设计，从一开始的嫌弃到接受再到现在成为市面上的“设计模板”，“真香定律”真的是逃不过了。

不知道大家对iPhone 14系列有什么看法呢？上市之后你会买它吗？