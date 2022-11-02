售价5988元起的小折叠 华为Pocket S发布

【天极网手机频道】11月2日，华为Pocket S正式发布。这款精致时尚的“小折叠”拥有6.9英寸屏幕，采用业界首创多维联动升降水滴铰链，可无缝折叠;升级的鸿蒙操作系统3.0发挥折叠屏优势，提升交互体验;4000万像素全新摄像头模组，配合智慧外屏让自拍、拍摄更加轻松且创意十足;4000mAh电池、40W华为超级快充提供持久续航。

华为Pocket S起售价5988元，11月2日21:08开启预定，11月10日起陆续发售。

华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东表示：“作为折叠机赛道的领跑者，华为不断突破技术瓶颈，通过源源不断地创新为“折叠世界”带来无限可能。华为Pocket S不止技术，更侧重于年轻化的潮流表达，带来更丰富的色彩和更加年轻的美学体验，是年轻时尚消费者优选的小折叠。”

华为Pocket S提供樱草金、薄荷绿、樱语粉、冰晶蓝、曜石黑、冰霜银六种配色，时尚个性、低调优雅应有尽有。其中冰霜银使用的磨砂玻璃，手感更佳细腻。

延续此前的一镜一相设计，提升颜值的同时配合折叠多形态，让华为Pocket S拍摄体验更加丰富。另外，据介绍华为Pocket S获得全球首个瑞士SGS折叠屏手机耐久认证，多维联动升降水滴铰链成功通过40万次折叠测试，长期使用更安心。

屏幕方面，6.9英寸沉浸大屏、21：9比例、442ppi、10.7亿色和P3广色域色彩管理，提供出色的显示效果，追剧看电影更有代入感。另外，华为Pocket S屏幕支持120Hz刷新率和300Hz触控采样率，触控更跟手、流畅;1440Hz 高频PWM调光，暗光环境更护眼。华为Pocket S还支持HDR Vivid视频显示，色彩及层次更丰富，明暗对比更强，为用户带来真实的临场感。同时还采用了防反光纳米光学膜，阳光下也清晰。

配色方面，华为Pocket S搭载华为超感知影像系统，拥有4000万像素超感知主摄、1300万像素120°超广角摄像头(支持2.5cm超级微距拍摄)。主摄的RYYB 超感知传感器让进光量提升40%，及时暗光环境下打卡、拍摄也能有更出色的成像效果，保留更丰富细节、更少噪点。当然作为折叠屏的优势，“后置=前置”，自拍体验也更强大。

华为Pocket S的后摄自拍，无需展开即可实现自拍或多人合影，双击屏幕可切换超广角模式，120°超广角摄像头囊括更多亲朋好友，记录精彩瞬间;微距拍摄更能解锁不一样的视界。

华为Pocket S搭载全新升级的鸿蒙操作系统3.0，带来便捷、安全、智慧的使用体验。使用外屏卡片，无需展开即可接收通知提醒，开启听音乐、接电话、拍照等服务，以及支付、外卖、健康等提醒。华为Pocket S还提供更多丰富有趣的外屏主题，不仅预置多款精美主题可供选择，用户也可以根据自己的喜好，进行个性化主题设计，设置自己的穿搭主题和人像主题，让手机成为时尚点缀。

另外，华为Pocket S超级中转站功能，支持跨设备拖拽，实现内容高效流转。搭载创新的超空间存储压缩技术，实现相同照片、视频去重，256GB版本最多节省20GB可用空间，用户可以多存储2000多张照片。即使你的微信等APP缓存数据“爆炸”也能拍摄更多照片、视频了。超级隐私模式下，华为Pocket S显示出特有的优势，手机折叠就可以开启隐私保护，重新展开后即可恢复使用。

华为Pocket S采用业界首创超冷柔性石墨烯散热系统，长时间使用性能更稳定、可靠。4000mAh电池，支持40W华为超级快充，并升级支持Turbo充电模式，Turbo模式下20分钟即可充电52%，精巧的“小折叠”也有持久续航。

华为Pocket S采用全新天线设计方案，让用户不论是展开态还是折叠形态使用，不论是单手刷网页、视频聊天、还是双手打游戏、看视频，又或者是打电话，手机都会根据用户使用场景自由切换天线，带来更加流畅的网络通信体验。

售价信息

华为Pocket S的128GB版本售价5988元;256GB版本售价6488元;将于2022年11月2日21:08在各大平台开启预售，2022年11月10日10:08正式开售。华为Pocket S的512GB版本售价7488元，将于2022年12月正式开售。

另外，华为钱包联合中国银联为华为Pocket S用户提供专属权益礼包，拥有支付立减和绑卡领券双重优惠，覆盖华为精品应用(华为主题、华为视频、华为云空间等)及全国连锁商超/便利店等消费场景。