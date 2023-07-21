熟练工人短缺引发蝴蝶效应？台积电亚利桑那工厂推迟投产

【天极网手机频道】《华尔街日报》今天报道称，台积电――也就是为苹果公司生产芯片的代工厂 (TSMC)，今年的收入将下降10%。这绝对称不上是个好消息，而祸不单行的是，由于“熟练工人短缺”的原因，原定于明年投产的美国亚利桑那州工厂也不得不推迟投产，这或许会成为引起风暴最初的蝴蝶振翼。

除了苹果，台积电也是高通、英伟达、联发科和其他芯片设计商的客户。根据此前的规划，台积电将在美国亚利桑那州投资建设两个芯片生产工厂。这一计划自特朗普当政期间宣布，后续也得到了拜登政府支持。美国希望重振本土制造业，并且将先进制程芯片这样的高科技产品带到本土生产，以期增加本土半导体工业的抗风险能力，实现自给自足。

台积电亚利桑那工厂建设工地

按照规划，台积电亚利桑那工厂将于2024年开始生产4nm芯片，第二家工厂计划于2026年投产，生产3nm芯片。而由于目前的推迟情况，第一家工厂要到2025年才能量产4nm芯片，至于第二家工厂更是没有具体的时间表。



台积电董事长 刘德音

台积电董事长刘德音在财报发布会上表示，该工厂自2021年4月以来一直在建设，但面临着缺乏“在半导体级设施中安装设备所需的专业知识”的工人。

台积电预计在亚利桑那州投资400亿美元，并将延迟归咎于美国技术工人短缺。台积电公司董事长刘德音表示，“我们现在正进入搬运和安装最先进、专用设备的关键阶段。然而我们遇到了一定的挑战。” 台积电正在等待美国作出最终决定，主要包括向台积电提供的补贴和税收抵免。在该工厂运营的前五年中，台积电依靠这些资金来弥补在美国生产芯片所需支付的费用与在台湾生产芯片所需的较低成本之间的差额。



台积电亚利桑那工厂工人

至于预测的收入下降，如果毛利下降10%，台积电的收入将从2022年的760亿美元下降到今年的690亿美元以下。本季度，台积电的利润下降了23%，略低于59亿美元。消费者需求疲软被认为是收入和利润下降的原因之一。值得一提的是，台积电在美建厂的成本高昂。早在2021年就有报道称，受到美国土木、电力系统缺工严重的影响，台积电不仅建厂成本大增，进度也比预期大为落后。原本预计2022年安装设备也往后推迟了。

今年，3nm节点开始被更多地提及。由于制程更加先进，3nm芯片相较于以往的4nm、5nm新品具备更强的性能优势以及能效提升。但是3nm并不是各家厂商想用就能用的，受到产品工艺、良率等方面的影响，3nm晶圆的价格居高不下，每片晶圆价格甚至高达约20000美元，这也已经阻止了许多厂商在今年下单3nm芯片的计划。

苹果是目前3nm芯片的唯一客户，全新的A17仿生芯片组已经占据了2023年台积电3nm产能的90%以上。A17仿生芯片将为苹果9月的旗舰iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max提供性能支持――而这两款机型很有可能成为今年全球销售的唯二采用3nm芯片的手机。

按照计划，台积电明年将转向成本更低的3nm工艺节点N3E，这将会降低3nm芯片的入场门槛，明年我们也有机会见到更多搭载3nm芯片的智能机型。值得一提的是，台积电在3nm节点方面并非一骑绝尘。同为芯片代工厂的三星在3nm节点上同样有着进步。最近的消息显示，三星代工3nm芯片制造工艺的良率为60%。相比之下，台积电的3nm芯片良率约为55%，这意味着三星终于在先进制程芯片制造技术上战胜了台积电。与此同时，在4nm节点的良率上，三星已达到与台积电相似的水平。专家表示，三星代工厂的4nm芯片制造缺陷率将在年底前降至25%以下。而这也使得三星有可能赢回在4nm和5nm工艺节点上流失向台积电的客户。

由此，台积电亚利桑那工厂的延迟投产势必将降低自身的产量与竞争力，而接下来的半年到一年时间，芯片代工的份额争夺战也将在这两家大厂之间激烈展开。面对三星的重振旗鼓，内忧外患的台积电将做出哪些调整，也让我们拭目以待。