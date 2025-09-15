高通官宣第五代骁龙8至尊版，年度旗舰平台即将登场

【天极网手机频道】最新消息，高通通过官方微博正式宣布，全新一代旗舰移动平台――第五代骁龙8至尊版即将亮相。这款产品将作为骁龙8系列的最新代表，在性能、体验与创新上全面突破，再度为高端智能手机树立新标杆。

从命名上看，“第五代”意味着骁龙8系列已经进入第五代周期，延续了产品的清晰代际划分。而“至尊版”则延续去年的定位，代表高通在旗舰平台层级中，专门用来展现顶尖性能与突破性体验的特别版本。

高通强调，去年首次推出的骁龙8至尊版，在CPU层面带来了自研的 Qualcomm Oryon 架构，为旗舰平台性能与能效奠定了新基础。今年的第五代骁龙8至尊版将在此基础上实现进一步提升，在计算性能、能效表现以及AI等前沿领域继续拓展。

同时，高通还透露，未来骁龙产品将统一采用“第五代”这种代际命名方式，帮助消费者和OEM厂商更直观地理解不同平台之间在性能与体验上的升级关系。

“第五代骁龙8至尊版不仅是一款全新的移动处理器，更是骁龙旗舰产品层级演进中的关键时刻。通过延续我们既定的命名体系，聚焦产品性能、发布时间和产品组合定位，我们正在助力消费者和合作伙伴精准把握我们的产品路线图。”

目前，2025骁龙技术峰会已进入倒计时(2025高通骁龙峰会于9月23日举行)，相较于去年高通骁龙峰会时间提前1个月左右，届时高通将公布第五代骁龙8至尊版的完整规格与功能亮点，