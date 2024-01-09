玩法更全面 OPPO Find X7 Ultra刷新旗舰影像天花板

【天极网手机频道】OPPO Find X7 Ultra这次背后的四颗镜头的 Xpan增加多摄的支持，详细来看给用户提供了14mm、23mm、65mm、135mm 不同焦段的变焦范围，配合上独一无二的宽幅视角，可以表现出独特视角下的世界，其实说的通俗易懂一些就是让照片或者视频更有电影感。

此外，OPPO Find X7 Ultra为 Xpan 重枸了影像处理链路，引入超光影图像引擎的先进计算，提升各焦段画面的清晰度、纯净度，以及光影和色彩表现;并且还支持新一代 ProXDR 显示，即使是黑白色彩下的Xpan 也可以实现最高8倍的亮度提升。

在影像拍摄方面，OPPO Find X7 Ultra也是做到了安卓手机阵营的第一次首发!OPPO Find X7 Ultra在安卓手机上率先做到了全焦段杜比视频拍摄体验。大家注意这个视频拍摄体验可是全焦段的哦，其他很多友商产品都只有主摄支持杜比视频拍摄。但是OPPO Find X7 Ultra可以由调用四颗摄像头进行杜比视界拍摄，从全景，到半身，再到特写，轻松地实现多机位的拍摄。

熟悉视频格式的同学都知道 10bit的视频可以带来更好的后期处理空间，这次的OPPO Find X7 Ultra杜比视界以 10bit HDR 规格进行拍摄，并结合超通透钻石屏的 ProXDR显示让视频画面明暗对比更鲜明，色彩表现更生动。