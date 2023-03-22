OPPO Find X6 Pro全新旗舰配置，性能输出稳定又低耗

自Find系列于2011年开启探索征程，每一代Find不仅带来了超越时代的影像实力，还带来了高端旗舰的均衡性能。作为最新一代的Find系列的当家花旦，这一次OPPO Find X6 Pro同样内置最新的第二代骁龙 8 移动平台、满血版 LPDDR5X 内存( 8533 Mbps 最高速率)和UFS4.0。该套旗舰“性能铁三角”我们已经非常熟悉，天极网实测安兔兔跑分已经超过130万分，属于没有任何缩水的旗舰实力。

天极网还了解到，为了让旗舰性能能够持久稳定地输出，OPPO Find X6系列针对性升级了自主研发的 ColorOS 超算平台，助力其性能释放。在内存基因重组技术的基础上，OPPO新增微架构超算引擎和焕新存储技术两项全新特性，针对高负载应用卡顿、高负载高功耗和久用老化进行深度优化，做到性能无损的同时续航表现更佳，让用户无论日常使用、高负载使用甚至久用之下，都能获得极致流畅体验。

在天极网将近30分钟的《王者荣耀》实测中，OPPO Find X6 Pro在120帧+极致画质的条件下始终保持流畅的画面，在HyperBoost 极限稳帧作为强有力的支撑下平均帧率达到了119。此外，手机支持自适应动态变频技术会根据使用情况自动调整帧率，用户在游戏过程中不用担心因为过热导致的卡顿、掉帧的情况出现。可以说，OPPO Find X6 Pro的表示是天极网测试过的最稳定旗舰手机之一。目前拥有全新旗舰配置的OPPO Find X6 Pro已经正式发布并已开启预售，近期有换机需求的朋友不妨关注一下。