折叠屏爆发的当下，如何看待折叠屏手机实际是技术材料之争？

【天极网手机频道】据市场调查机构Canalys数据显示，在中国智能手机行业出货量下滑的大周期背景中，折叠屏手机市场实现持续性地逆势增长，2022年折叠屏出货量为1420万台，2023年更是会迎来爆发。报告还指出，包括三星在内的7个品牌在2022年共计推出19款折叠屏手机，预计2023年，品牌数量将达到10个，并将有37款折叠屏手机上线。

也就是说，2023年的全球折叠屏手机市场的竞争将更加激烈，可以说，目前除了苹果之外，各大手机品牌均已推出折叠屏产品。随着越来越多的手机品牌加入到折叠屏手机赛道，折叠屏手机主要的升级方向是降成本，而技术方面，重量、厚度、双屏体验都将是厂商们主攻的方向。换句话说，各厂商之间的折叠屏之争实际就是材料技术之争。

不夸张的说，折叠屏是技术密度极高的细分领域，大到屏幕、铰链以及框架，小到按键、螺丝，都要有雄厚的技术积累以及不断创新的能力。折叠屏手机最开始带给消费者最大的直观感受就是屏幕面积变大了，体积变重了，价格也更高了，而随着折叠屏手机上游供货商技术的不断完善，大家最开始担心的折痕问题、耐用问题、轻薄问题以及价格问题都被一一解决，让折叠屏在拥有直板手机优势的同时，还拥有直板手机无法比的优势。

有一说一，困扰折叠屏发展最大的难点就是寿命问题，用户普遍担心长期使用会损坏，反复折叠会让屏幕断裂无法使用。我们以华为Mate X3举例，外屏玻璃采用业界号称“摔不坏”的昆仑玻璃，让耐摔能力增强至10倍，做到了真正的不怕摔;不仅如此，华为Mate X3还首次将非牛顿流体材料运用其中，同时，还通过超轻凹形结构设计，并通过业界独有的超轻金刚铝以及碳纤维材料实现了增强减重。

而在折叠屏厚重的问题方面，华为也给出了更好的解法。华为新发布的华为Mate X3，带来了当前业界最低的轻薄规格「5.3mm厚度+239克重量」，这得益于其采用了轻量化精密结构，辅以科技革新材料，采用了最新研发的双旋水滴铰链、超薄Type-C器件，搭配超轻金刚铝与碳纤维等创新材料，多种黑科技加持下实现了轻薄与强大性能兼具。

对于华为Mate X3这款折叠屏，不少行业人士给出的评价是：华为Mate X3可称为当下最可靠的标杆级折叠屏产品，有望引领折叠屏手机开启超可靠时代，而这一些都得益于大量创新技术和创新材料的支撑。所以，也不难理解，为什么说折叠屏手机之争实际是材料技术之争？

就目前来看，华为Mate X3把产品外观、性能与机身重量、可靠性、折叠大屏和软件体验这5大维度推至新高。而不难预见，后续的折叠屏手机将一直在优化改进，但由于折叠屏的设计难度极大，对厂商的综合实力也提出了更高要求。所以，折叠屏手机之争归根结底就是材料技术之争!