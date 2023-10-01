三星Galaxy S24 Ultra渲染图：面子没变 还得看里子

【天极网手机频道】最近的三星粉丝仿佛“过节”一般，在标准款Galaxy S24的高分辨率渲染图在网上泄露几个小时后，我们现在可以通过渲染图从各个角度看到Galaxy S24 Ultra外观的样子。虽然不太礼貌是但是还是要说，这个外观似乎与Galaxy S23 Ultra没有什么区别。

根据SmartPrix与 OnLeaks 共同推出的Galaxy S24 Ultra的渲染图(图像基于三星Galaxy S24Ultra 3D CAD渲染)。从外观上看，Galaxy S24 Ultra与其前代Galaxy S23 Ultra高度相似，整体机身仍然保持了方形设计，四角呈90°，侧面边框略微弯曲。而在此前泄露的Galaxy S24渲染图则显示三星Galaxy S24将采用平直边框。

平直边框的风已经吹到三星了。

不过还好Galaxy S24 Ultra并没有变，这么一想还挺万幸的。

报道称，Galaxy S24 Ultra将配备6.8英寸的纯平屏幕，手机尺寸为 162.3×79×8.7mm，这意味着它比Galaxy S23 Ultra在长度和宽度方面都要短一些。

Galaxy S24 Ultra机身背面有四枚摄像头，排布方式与前代基本一致。预计Galaxy S24 Ultra将搭载200MP(2亿像素)主摄镜头、12MP 超广角镜头、具有3倍光学变焦的10MP长焦镜头和具有5倍光学变焦的50MP潜望式长焦镜头。如果之前的报道属实，那么本代三星Galaxy S24 Ultra将不会搭载10倍光学变焦镜头。

或许10倍光变确实“方向错了”？从某种意义上来说，5倍光学长焦的利用率确实更高一些。

Galaxy S24 Ultra可能会配备显示屏超声波指纹识别器。在360°的展示视频中可以看到，手机底部采用USB Type-C接口，排布了麦克风、扬声器和SIM卡插槽。电源和音量按钮位于右侧，旁边还有一根天线。

根据此前的爆料称，Galaxy S24 Ultra将配备 Dynamic AMOLED 2x 屏幕，具有 QHD+ 分辨率、HDR10+ 和高达2500 nits的峰值亮度。该手机将采用5000mAh 电池，并支持45W的快速有线充电。从三星的记录来看，这款手机还可能具有 15W 无线充电和反向无线充电功能。Galaxy S24 Ultra 可能在全球范围内独家配备适用于Galaxy 的第三代骁龙8 处理器。它采用12GB/16GB内存和256GB/512GB/1TB的内部存储空间。

值得一提的是，Galaxy S24 Ultra支持用于紧急消息或呼叫的双向卫星连接功能，开箱即运行基于Android 14系统的OneUI，并将获得至少四个主要的Android操作系统更新。

虽然三星在全球市场攻城略地，但是在中国市场却屡遭滑铁卢。自推出取消Galaxy Note系列、推出两款Galaxy Z系列机型之后，三星在国内的处境有所提升。而今年的Galaxy S24系列能否在国内市场激起一点水花，或是像过去几年一样发布即“消失”？也让我们拭目以待。如今华为正在重返巅峰，苹果iPhone 15系列吐槽与销量并存，三星面对两个老对手压力不小。